Ilusión ante el favorito

Paco García compareció en la rueda de prensa previa a los dos primeros encuentros de playoffs entre el Movistar Estudiantes y el UEMC Real Valladolid Baloncesto. El viernes a las 20.00 comenzará la eliminatoria entre estudiantiles y blanquivioleta, una serie que los vallisoletanos afrontan con ambición, en un gran estado de forma y con ilusión.

“Continuamos para bingo y vamos a seguir tachando números del cartón, pero sabedores de la dificultad. Nos enfrentamos el noveno clasificado y el segundo, que estaba llamado a ser primero. Son favoritos en todos indudablemente, pero hay que jugar la eliminatoria y, si analizamos la trayectoria, nosotros tenemos un 9-1 en los últimos diez partidos y ellos un 6-4. Es a lo que nos tenemos que agarrar, a nuestra dinámica, a pesar de los problemas físicos del equipo. Cada minuto que pase con el partido igualado va a ser un minuto de presión para ellos y de ilusión para nosotros. Queremos llevarlo de forma pareja el mayor tiempo posible y mantener opciones reales de sorprender y de poder ganar”, analizó Paco García.

Preguntado sobre la eliminatoria y el favoritismo de Movistar Estudiantes, el técnico del UEMC Real Valladolid Baloncesto fue claro. “Si pensara que poder decreto tenían que ganar, no me presentaría. Cuando terminó la jornada en Palma felicité a Gipuzkoa porque demostró que existe la honradez deportiva y lo extiendo a todos los estamentos posibles. Creo que se resuelve todo en la cancha y gana el mejor, así que tengo confianza absoluta en que no tiene que haber ninguna presión externa”.

Sobre la dificultad serie, que se desarrollará al mejor de cinco partidos, habló Paco García. “Para nosotros sería mejor jugar a un partido, ya que tendríamos más opciones de sorprender. Tienen jugadores de primer nivel, con recambios de renombres y un fondo de armario tremendo. Estadísticamente los titulares anotan prácticamente lo mismo que los suplentes y en un playoff tan largo siempre es favorito el más fuerte”, admitió.

No obstante, el entrenador del UEMC Real Valladolid Baloncesto va sobrado de experiencia en eliminatorias de playoffs. “El desarrollo es muy bonito de vivir como entrenador. Tengo una foto de aquí, de hace 36 años, con José Manuel Beirán, padre de Javier Beirán (jugador del Movistar Estudiantes). He vivido todo tipo de situaciones y hay que ir viéndolo día a día. Es un motivo de orgullo que, en mis cuatro años en el Club, en todos hemos disputado los playoffs. Es un motivo de satisfacción grande”.

Asimismo, Paco García fue preguntado por el estado de Kavion Pippen. “Su tobillo puede mejorar, pero hay que saber cómo está su cabeza. Es mejor que esté al 100% y no sin confianza. La cosa va bien, pero ha estado parado los últimos diez días y no ha hecho ningún entrenamiento con el equipo. Es una situación complicada y tendremos que ir hora a hora para ver su evolución y su estado anímico. Pero vamos a jugar cinco contra cinco igualmente y el partido empieza 0-0. Lo que queremos es que el viernes el equipo esté lo mejor que pueda estar. Hemos jugado partidos importantes sin Sergio de la Fuente y el grupo ha dado una muy buena respuesta. Siempre hemos ido encontrando soluciones y vamos a jugarlo”, concluyó.

Sigue los temas que te interesan