La Plaza Mayor de Valladolid ya tiene estrella musical para el martes de fiestas

Óscar Puente ha decidido usar este año la red social de Twitter y su perfil personal para ir desgranando poco a poco los artistas que actuarán en la Plaza Mayor de Valladolid durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2022 que se celebrarán a partir de septiembre.

El primer anuncio llegó el 20 de mayo, cuando el alcalde desveló que Amaia Romero y las Cariño actuarán el 3 de septiembre. Al día siguiente, el regidor encandiló a los amantes del rock anunciando el espectáculo internacional de los noruegos The Hives que ofrecerán "uno de los mejores conciertos del mundo".

El 22 de mayo fue el turno para un estilo muy español. Miguel Póveda se estrenará en la Plaza Mayor el lunes 5 de septiembre y buscará reunir a todos los amantes del flamenco de la ciudad y alrededores.

Este pasado domingo Puente aprovechó para anunciar la llegada de Edurne el viernes 2 de septiembre y Marta Sánchez el domingo 4. Hoy lunes el alcalde ha desvelado un nuevo inquilino para el imponente escenario que presidirá la Plaza Mayor de Valladolid.

Será Carlos Sadness el martes 6 de septiembre. "Cuando le escucho no puedo evitar recordar a Crystal Fighters", ha señalado el regidor en su cuenta de Twitter, para asegurar que su estilo "no lo tiene nadie en España". "No pudo ser en 2020 y 2021 con la pandemia, pero se ha mantenido fiel a su cita con Valladolid", ha sentenciado.

