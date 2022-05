El bróker vallisoletano que quiere ser el hombre más guapo de España

Un vallisoletano, concretamente de Tudela de Duero, busca ser el hombre más guapo de España. Y razones no le faltan a Adrián Otero. Tiene 27 años, mide 1.83 m de estatura y una sonrisa de las que engatusa al jurado. Y además de físico, tiene mente. Ha estudiado un Grado Medio en Gestión Administrativa lo que le ha servido para ser trader y empresario.

Es decir, una especie de bróker que realiza operaciones de manera inmediata en bolsa para intentar tener un beneficio. “Lo hago a diario, y luego también invierto en acciones a medio plazo”. Tiene claro que su inversión en las próximas semanas será “ponerse en forma” para dejar a Valladolid en un buen lugar en el certamen Mister RNB España 2022. Eso sí, hay que matizar que el broker es el intermediario que ofrece la plataforma para comprar y vender mientras que el trader realiza de forma efectiva las operaciones, “pulsa” a comprar y vender.



“Me presento porque me encantan los retos y porque me va a ayudar a crecer como persona. Es una experiencia de conocer gente que no se puede dejar pasar”, explica a El ESPAÑOL Noticias de Castilla y León este joven tudelano que participará en la próxima cita nacional Mister RNB España 2022, oficial para los certámenes mundiales masculinos de mayor éxito y reconocimiento: Mister Supranacional, Mister Internacional, Mister Global y Caballero Universal.

Cartel de Adrian-Otero para Mister RNB Valladolid 2022

El 6 de agosto, la gran cita

Mister RNB España se celebrará en Nerja, Málaga Costa del Sol, del 31 de julio al 7 de agosto. La gala final se llevará a cabo el sábado, 6 de agosto, y Adrián espera estar allí presente. “Siempre hay que ir con ganas de ganar, con la cabeza alta y optimismo. Todos podemos ganar y dependerá de nosotros”, pronostica.

Su cuerpo lo dice todo, de ahí que sea un apasionado de viajar y del deporte. Pádel, fútbol, gimnasio, esquí, surf…. no hay nada que se le ponga por delante, y aunque no se dedica al mundo del modelaje, afirma que no le importaría seguir en la pasarela después del certamen.

Además, tiene una marca de ropa junto a un socio para “el día a día”, camisetas, sudaderas, pantalón corto y largo, “una marca con la que intentamos trasmitir libertad”. En las próximas semanas saldrá a calle, pero de momento no desvela la marca.

