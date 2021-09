De opositar para bombero a la moda: belleza vallisoletana para el Mister International

A sus 24 años, Juan Pablo Colías González es un joven vallisoletano que oposita para bombero y que quiere dejar su impronta en el mundo de la moda.

El pasado sábado, 18 de septiembre, el pucelano consiguió convertirse en el Mister International Spain, en la gran gala final del Míster Reinado de Belleza (RNB) que se desarrolló en la localidad malagueña de Periana.

EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León charla con él para que nos cuente cómo vivió esa experiencia y cómo ve un futuro más que prometedor en el mundo de la moda.

Pregunta. ¿Cómo le comunican que es el representante de Valladolid para el Míster Reinado Nacional Belleza Valladolid?

Respuesta. Todo empezó en verano de 2020 a través de un mensaje directo de Instagram, donde unos ojeadores encontraron mi perfil y les gustó mucho, se lo pasaron a RNB España y ellos me contactaron dándome la oportunidad de representar a Valladolid en dicho certamen.

P. ¿Qué sintió en ese momento?

R. Al principio no me lo creía (risas) pero al mirar en su perfil vi que tenían enlazadas las cuentas de los certámenes internacionales y me dije, oye prueba suerte que no pierdes nada, y al final aquí estoy ahora para representar a España en el International.

P. ¿Cómo ha sido la experiencia que se ha desarrollado en Periana (Málaga)?

R. En una sola palabra: increíble. Periana es un lugar acogedor y sus gentes muchísimo más. Pensaba que iba a estar bien y ya pero, para mí sorpresa y suerte, ha sido mucho más. Me encontré con una familia con súper buen rollo entre todos nosotros hasta tal punto de que los que no clasificaron venían corriendo a abrazarnos y felicitarnos a los que sí, nunca me olvidaré ni del certamen ni de ellos.

P. Fue elegido Mister Internacional. ¿Se lo esperaba?

R. A decir verdad lo deseaba pero no me lo esperaba. Había un nivel increíble en cada uno de los 52 concursantes, en todos los cortes de los Tops 24, 12, 6 y 4 tuve la sensación de que podría irme fuera. Por suerte me eligieron para uno de los cuatro títulos y no tengo suficientes palabras para agradecer a todas y cada unas de las personas que me han apoyado y cuidado en este camino.

P. ¿Se va a celebrar este año en Singapur?

R. Es cierto que la sede y las oficinas del International están en Singapur pero aún no se sabe dónde se celebrará. Asia es muy grande y tiene mil sitios increíbles para llevar a cabo el certamen aunque debo decir que Singapur y Tokyo son mis favoritas ya que siempre he querido visitarlas.

P. ¿Irá con ganas?

R. Obvio que sí. Desde mi punto de vista sería una falta de respeto hacia todos mis compañeros, organizadores y personas que me apoyan. Llevaré la banda de Míster RNB España Internacional con todo lo que tengo y soy, esa banda tiene mucho peso encima y no dejaré que se hunda.

P. ¿Cree que puede ganar?

R. Esa es una pregunta muy ambigua. Seguro que todos los participantes tienen un nivel increíble y aún no se ni quienes serán. También dependerá el prototipo de persona que busque el certamen y el punto de vista del jurado, asique por ahora lo dejaré en que haré todo lo que pueda para irme con la cabeza bien alta.

P. ¿Ha trabajado en la moda?

R. Sí, estaba en una agencia de eventos llamada Whynotevents by Estefania Luyk. Por desgracia cerró en la pandemia y no volvió a abrir. Mantengo contacto con ellos y me siguen llamando para trabajos puntuales, etc...He desfilado con ellos en diferentes pasarelas como las campañas de Otoño/Invierno y Primavera/Verano de El Corte Inglés, el Festival de Valladolid y la Pasarela de Castilla y León. También espero que el paso por el certamen me abra puertas a más trabajos de este mundo.

P. ¿Es su sueño hacerlo?

R. Me encantaría poder dedicar una parte de mi vida a la moda. Ahora mismo estoy opositando a bombero pero poder compaginar ambas cosas sería increíble.

P. Le puede abrir este certamen muchas puertas para dedicarse a ello, lógicamente.

R. Espero y deseo que sea así, era mi principal objetivo al entrar en el certamen de RNBESPAÑA.

P. Un orgullo, seguro, representar a su ciudad por toda España y también ahora por el mundo. ¿Qué es Valladolid para usted?

R. No hay ninguna duda en ello, el hecho de que cuando esté en el Internacional me llamen España a la hora de dirigirse a mi hace que me recorra un escalofrío por la espalda. Para mí Valladolid soy yo mismo. Me he criado aquí desde que nací a la par que en mi pueblo, La Mudarra. Estos lugares son mi esencia, de donde vengo, mis raíces, porque pase el tiempo que pase y viva donde viva, estos siempre serán mis hogares.

P. Un objetivo y un deseo mirando al futuro.

R. Ahora mismo, sin contar la oposición para centrar más la respuesta hacia el certamen, diría que aunque suene egocéntrico quiero ganar el Internacional. Creo que sería el primer español en ganarlo, y eso sería historia y una bonita forma de que quedase mi nombre aún cuando yo ya no esté. Porque no pienso que haya mayor logro que hacer historia en cualquier ámbito, perdurando a través de los años.

