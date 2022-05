Las líneas maestras a seguir por el nuevo director del Museo Nacional de Escultura de Valladolid

Alejandro Nuevo tomó las riendas del Museo Nacional de Escultura de Valladolid el pasado lunes. Tras dos días como nuevo director de uno de los templos de la cultura pucelana, hoy ha participado en su primer acto con este cargo en una visita inclusiva de más de una veintena de personas al museo, organizada por Predif.

“Acabo de llegar. No he tenido tiempo para compartir las iniciativas que tengo pensadas con mi equipo y me gustaría hacerlo antes de dar todos los detalles de las líneas maestras”, ha asegurado el nuevo director en declaraciones a los medios de comunicación.

A pesar de esto sí que ha dado unas pinceladas asegurando que quiere que sea un “museo interpretativo” y que buscará “llevar a la ciudadanía la vida de entre los siglos XIII y XIX” y ha añadido que su idea es que “sea un museo de todos y para todos”.

También apuesta por una “política activa para una oferta cultural adaptada a todos”. El plan director se lo comunicará a los trabajadores en las próximas horas para que sirva de base.

“Había un problema con el personal laboral y su convenio colectivo pero se ha desbloqueado. Esperamos que se pueda solucionar en breve”, ha finalizado.

Sigue los temas que te interesan