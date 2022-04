'Turbo Plant', el vallisoletano que triunfa en Latinoamérica con sus vídeo-críticas en YouTube

Dentro de un océano es difícil destacar. Más aún si nos referimos a uno como YouTube, donde millones de creadores de contenido intentan sacar la cabeza por encima del resto y ser visibles. No todos lo consiguen, otros tantos quedan en el camino, pero les hay que sí que logran hacerse un hueco en la comunidad. Uno de estos casos es Jesús Gallego 'Turbo Plant'.

Leonés de nacimiento pero afincado en Valladolid desde bien pequeño, este joven de 26 años ha logrado hacerse un hueco entre millones de personas. Acumula más de 800.000 suscriptores en su canal y lo ha hecho gracias a comentar y hacer críticas sobre los temas más virales de internet. Ese caminó le emprendió hace cinco años y desde hace tres vive exclusivamente de ello.

"Llegó un momento que tenía que tomar la decisión"

Cuando comenzó en YouTube, Jesús estaba haciendo la carrera de Matemáticas, pero no le gustaba mucho y era "complicadísima". Finalmente, decidió abandonar esos estudios y se decantó por un grado superior de Animación y Edición de vídeo. Ese fue el momento en el que su gran apuesta, ser youtuber, empezó a dar sus primeros brotes verdes. "Llegó un momento que tenía que tomar la decisión y decidí dedicarme a ello y a monetizar los vídeos", asegura a este periódico.

Despegue del canal

En dos meses pasó de 1.000 suscriptores a 200.000. Hasta entonces su contenido era un popurrí de varias cosas, pero fueron, precisamente, unas críticas a una youtuber panameña conocida como Windy Girk las que hicieron que su canal pusiese el piloto automático y despegase. "Tenía que aprovechar ese tirón, incluso dejé las prácticas del grado porque no tenía tiempo si no", recuerda el joven.

El youtuber Jesús Gallego 'Turbo Plant' durante la entrevista

Este punto hizo que Jesús decidiera seguir apostando por las vídeo-críticas. "Si a la gente le gusta y viene a mi canal por las críticas pues tenía que hacerlas", asevera el youtuber.

"Cuando empecé se me daba muy mal comunicar"

Un contenido para el cual es importantísimo saber comunicar y argumentar, ya que si el discurso está vacío, no llama la atención de quienes te ven. "Cuando empecé yo creo que se me daba muy mal comunicar, pero vas cogiendo práctica. Ahora pienso que se me da mejor", añade Jesús Gallego.

El lado negativo de internet

Sin embargo, no todo lo que rodea a este contenido es colonia de rosas, también tiene un componente malo, que es la toxicidad. "Los vídeos de polémica tienen buen tirón, los apoyan mucho pero por otro lado tienen su lado malo", insiste el leonés afincado en Valladolid.

Este mundo le obliga a estar "acostumbrado a lidiar con la gente". "En internet todo el mundo te dice barbaridades que no te dirían a la cara seguramente, están detrás de un perfil y tienes que hacerte a la toxicidad que hay en este mundo, que, por cierto, cada vez hay más", asegura. Un hándicap con el que tienes que "aprender" a convivir porque "si quieres estar aquí no te queda otra".

"Esas cosas se hacen por pura maldad"

Ahora bien, esa toxicidad y esos problemas no vienen siempre del usuario, 'Turbo Plant' también ha llegado a tener encontronazos con otros compañeros de profesión. Jesús ha visto como se ha publicado su número personal en varias ocasiones, siendo los autores de esas filtraciones otros youtubers. "Esas cosas se hacen por pura maldad, por fastidiarte, por devolvértela de alguna manera, igual has dicho algo que no le ha gustado o le ha molestado. Yo en mis vídeos nunca saco cosas personales ni filtro información privada, solo comento lo que se ve en internet", asegura el joven.

Uno de los motivos que llevaron a Jesús Gallego a dar un 'boom' en YouTube fue la polémica con el conocido canal mexicano de Badabun. El creador de contenido cuenta que le borraron un vídeo por derechos de autor y a raíz de eso él hizo otro explicando la situación y fue entonces cuando el dueño del canal mexicano le amenazó con denunciarle para intentar "acojonar" y que borrase ese segundo vídeo. Del mismo modo, el joven asegura que no se lo creyó. "Con Badabun luego pasaron muchas cosas y se acabaron hundiendo y yo por desgracia no puedo seguir haciendo más videos sobre ellos", bromea.

Adaptarse o desaparecer

Ya van cinco años de carrera y este youtuber tiene claro que si sabes "adaptarte" da igual "la edad que tengas" y apoya que las nuevas generaciones se interesen por conocer este mundo y quieran dedicarse a ello. "A mí me fue bien y pude elegir porque sabía que podía. Hay que tener al menos unos estudios básicos y un plan b, no sabes si YouTube te va a salir bien, es muy aleatorio, pero yo creo que si tú te lo propones y trabajas en ello lo puedes conseguir perfectamente", aclara.

"Nunca puedes decirle a alguien que no lo va a conseguir o haz otra cosa, porque eso a mí me ha pasado… y al final lo he conseguido", finaliza Jesús Gallego.

