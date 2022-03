De ser Zaira a Álex con 15 años: “No hay que tener miedo a dar el paso”

“Cuando se quieren meter conmigo en el instituto me llaman travelo, ‘transformer’ o por mi anterior nombre”. Quizás por este motivo es todavía necesario conmemorar cada 31 de marzo el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Una fecha en la que se intenta concienciar en contra de la discriminación a este colectivo.

La celebración ha dado pie a que muchos jóvenes que forman parte de esta comunidad quieran compartir sus experiencias personales. El Español Noticias de Castilla y León habla con Álex, de 15 años, que ya ha iniciado su proceso en busca del cambio de mujer a hombre. Su caso, como el de muchos jóvenes, arrancó a una edad muy temprana. Zaira era su nombre original, pero estaba claro que “no estaba a gusto con mi cuerpo, no era yo”.

Una de cada mil personas es trans, un término que hace referencia a las personas que no se sienten identificadas con el sexo y género que se les asignó al nacer. La palabra trans engloba a quienes se definen como transexuales o transgéneros.

Álex al principio no sabía nada de este tema, poco a poco lo fue descubriendo a través de Internet, y empezó a preguntarse “¿qué me estaba pasando?. Hasta que un día lo entendió todo, aunque sonara a tópico, estaba en un cuerpo que no era el suyo. “Y así salí del armario, por decirlo de una manera”, comenta.

Un proceso de esta índole siempre hay que verlo desde el punto de vista familiar y social. En su caso, su padre se lo tomó mejor que su madre y ahora cuenta con todo su apoyo, uno de los puntos esenciales para dar 'normalidad' a este proceso. Tampoco ha tenido problemas en el centro escolar, aunque todavía “se notan miradas y comentarios que sientan mal”.

La 'ley trans', que el Consejo de Ministros aprobó hace unos meses, permitirá la autodeterminación de género, es decir, el cambio de sexo en el Registro Civil sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 14 años. Muchas personas dudan de que un joven menor pueda tener tan claras sus pretensiones, Álex cree que sí. Yo desde los 13 años lo tenía bien claro, por lo tanto, otros en mi caso también”. Ahora cuando cumpla 16 años su intención es comenzar a tomar hormonas y posteriormente hacerse la operación de pecho, “que es lo que los chicos trans siempre queremos”. De momento también está siendo asesorada por un sicólogo y acude al siquiatra del hospital de Valladolid.

Álex manda un mensaje para otros chicos y chicas que quieran dar el mismo paso: “Que no tengan miedo a dar este paso, porque somos un colectivo bastante grande que nos apoyamos entre nosotros”. Álex es un ejemplo de ideas claras y ganas de dar "naturalidad" al colectivo. Lucha y ganas.



Castilla y León, sin ley trans

Desde la Fundación Triángulo lamentan que Castilla y León es una de las pocas comunidades autónomas de España que carecen de legislación o cualquier tipo de normativa autonómica en el marco de la diversidad sexual. “Ni ley LGBTI, ni ley trans, ni protocolos sanitarios, ni protocolos educativos, nada de nada”, denuncian desde la asociación. Y todo ello a pesar del intento reiterado por parte de las diversas entidades LGBTI de Castilla y León desde hace años. “Es una pena que todavía estemos así”, critica Álex, que cree que hasta la fecha “nunca se nos había dado tanta voz como ahora a las personas trans y debemos contar nuestras experiencias para que las siguientes generaciones de personas trans lo tengan más fácil”.

Para la Fundación Triángulo, Castilla y León tiene “unas características” principalmente entornos rurales o ciudades poco acogedoras, con una edad media avanzada y una gran “fuga de cerebros” o salida de la población joven, que hacen que compliquen las posibilidades de desarrollo social y personal para las personas LGBTI. Por este motivo, siguen realizando actividades, en el caso de Valladolid con el Ayuntamiento, para “transformar Castilla y León en un lugar más abierto y acogedor con la diversidad en el que todas las personas puedan desarrollar sus vidas libre y plenamente”.

Castilla y León tendrá en breve un Gobierno nuevo con Vox dentro, algo que se ve "con preocupación", pero desde la asociación se recalca que dará "batalla" ante perjuicios Además, ha apuntado que estarán pendientes de todo lo que pueda ser "un perjuicio" para las personas LGTBI y además ha añadido que reivindicarán y exigirán al candidato a la Presidencia de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, de que "tramite y ponga en marcha esa ley de Diversidad Sexual y de Género.

