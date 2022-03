España Vaciada, tres años de vida del movimiento que levantó al mundo rural

Noticias relacionadas Soria ¡Ya! arrolla pero la España Vaciada no cumple las expectativas

La España Vaciada cumple tres años de reivindicaciones e implantación institucional. La plataforma, que vivió su bautismo público en la gran movilización del 31 de marzo de 2019 en Madrid, celebra su tercer aniversario después de un intenso recorrido en el que han logrado una importante presencia en las instituciones y han hecho penetrar sus reivindicaciones en la agenda pública, llevando la protesta contra la despoblación y el abandono de la España interior a los principales discursos políticos, y forzando a los partidos tradicionales a abordar esta cuestión en sus programas.

El último de sus hitos ha sido la obtención de tres procuradores en las Cortes de Castilla y León, a través de la plataforma Soria Ya, en los comicios autonómicos del pasado 13 de febrero. Unas elecciones que dejaron un regusto agridulce a la España Vaciada, ya que las otras candidaturas que concurrieron a esa cita electoral no lograron representación.

Silvia Largo, portavoz de Soria Ya, valora muy positivamente, en declaraciones a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León, el impacto político del movimiento estos tres años. "El cambio significativo es que España y los que mandan se han dado cuenta de que no pueden seguir obviando a la España Vaciada, y se ha puesto en la mente de los políticos que existe un problema de falta de cohesión territorial", señala. E incide en la necesidad de la presencia en las instituciones. "El problema que no está en el Congreso no existe", asegura.

De la primera gran manifestación al aterrizaje de Teruel Existe en el Congreso

Hace justo tres años, el 31 de marzo de 2019, más de 100.000 personas se congregaron en Madrid convocados por una desconocida plataforma que respondía al nombre de 'La revuelta de la España Vaciada'. En el seno de esa coordinadora, en cambio, tenían presencia agrupaciones con una dilatada trayectoria de activismo en defensa de los derechos de provincias de la España interior con serios problemas de despoblación y falta de infraestructuras, como Teruel Existe o Soria Ya, con más de dos décadas de existencia.

Esa convocatoria fue un éxito incuestionable y supuso un antes y un después para el movimiento, que comenzó a marcar la agenda política. Cada vez más, los líderes de los principales partidos hacían alusión al problema de la despoblación en sus discursos, conscientes de la corriente de descontento que multiplicaba sus apoyos entre los habitantes de zonas rurales que llevaban décadas sintiéndose abandonados por las instituciones y por los sucesivos Gobiernos, de uno u otro color.

La chispa que encendió la llama del movimiento de la España Vaciada llegó, además, en un momento propicio para que sus reivindicaciones tuvieran una respuesta en las urnas. Las elecciones de abril de 2019 no habían desembocado en la formación de un Ejecutivo, ante las desavenencias entre el PSOE y Unidas Podemos, y la repetición electoral de noviembre de ese mismo año supondría la irrupción a nivel institucional por primera vez de una agrupación de la España Vaciada.

Teruel Existe, la plataforma con más trayectoria de las que componían la coordinadora, fundada en 1999, anunció que se presentaría a esos comicios y su irrupción fue fulgurante. La formación, constituida como agrupación de electores, fue la fuerza más votada de la provincia de Teruel y su candidato, Tomás Guitarte, se convirtió en el primer diputado de la España Vaciada que entraba en el Congreso de los Diputados. Teruel Existe obtuvo casi un 27% de los votos en su primera contienda electoral y logró 19.761 papeletas.

El altavoz del Congreso impulsa al movimiento y Soria Ya irrumpe en Castilla y León

El altavoz parlamentario logrado por Teruel Existe supuso otro punto de inflexión para la coordinadora de la España Vaciada, que trasladó sus reivindicaciones desde las calles a la tribuna del Congreso. La pandemia supuso un freno momentáneo para el movimiento pero tras la relajación de las restricciones, durante el verano de 2020, las plataformas se pusieron de nuevo en pie de guerra.

En octubre de 2020 miles de ciudadanos, convocados por la España Vaciada, salieron a las calles y las plazas de los pueblos de la España interior reclamando una sanidad rural digna, una de las principales reivindicaciones del movimiento. Mientras tanto, Teruel Existe lograba instalar el problema demográfico en la agenda del Gobierno -al que había apoyado en la investidura- y el Ejecutivo comenzaba a presentar planes contra la despoblación con la intención de contentar al medio rural.

Con todo, la coordinadora de la España Vaciada no daba sus peticiones por satisfechas y en abril de 2021 varias asociaciones, bajo el paraguas de la coordinadora, se concentraron frente al Congreso de los Diputados para exigir que las administraciones y los poderes públicos asumieran la responsabilidad de la despoblación mediante un pacto de Estado –primer punto del acuerdo de investidura entre el PSOE y Teruel Existe– que pudiera garantizar una continuidad en las políticas en este sentido y dotarlas de presupuesto.

En el otoño de 2021 la España Vaciada comenzó a dejar entrever su interés en concurrir en las siguientes convocatorias electorales y cambiar definitivamente el activismo en la calle por la presencia en las instituciones. El 20 de septiembre, en la III Asamblea General de la España Vaciada, más de 160 asociaciones de 30 provincias ratificaron esta decisión del salto a la política, y la primera oportunidad para llevarlo a la práctica llegaría solo tres meses después.

La convocatoria de elecciones anticipadas en Castilla y León, anunciada el 20 de diciembre, precipitó los acontecimientos y las plataformas de la Comunidad se pusieron manos a la obra. Soria Ya, el grupo con más experiencia ya que llevaba trabajando por su provincia desde 2001, fue el primero en anunciar su intención de presentarse a los comicios, y le siguieron otras agrupaciones en Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid.

Los resultados de la noche electoral fueron agridulces. Soria Ya arrasó en su provincia, siendo la primera fuerza con más del 40% de los votos –más del 50% en la capital– y obtuvo tres procuradores. En cambio, las agrupaciones del resto de provincias que concurrieron se quedaron lejos de las expectativas y no lograron representación. Tras la ronda de negociaciones en Castilla y León, Soria Ya anunció la conformación de un grupo parlamentario conjunto con UPL que, conformado por seis representantes, intentará dar voz a esas provincias olvidadas en la XI Legislatura.

La siguiente cita serán las elecciones andaluzas, previstas para diciembre, donde la España Vaciada ya ha anunciado que presentará a la formación Jaén Merece Más y, especialmente, las próximas elecciones generales de diciembre de 2023 en las que este colectivo pretende lograr grupo propio en el Congreso y condicionar la próxima formación de Gobierno en España.

Un tercer aniversario centrado en los problemas de los jóvenes del medio rural

La España Vaciada celebra su tercer aniversario con el foco puesto en los problemas de los jóvenes, coincidiendo con la celebración del Año Europeo de la Juventud. La plataforma, que ha capitalizado el descontento del mundo rural desde su creación, ha convocado una serie de actos durante este jueves 31 de marzo en municipios de toda la geografía nacional para celebrar esta efeméride, que culminarán en una gran manifestación frente al Instituto de la Juventud (INJUVE), en Madrid, a las 13:00 horas, seguida de una reunión con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y la directora del INJUVE, María Teresa Pérez.

Chema Mezquita, representante de la España Vaciada en Castilla y León, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León que los eventos de este jueves "se centran más en la parte social que en la política de la plataforma" y que "pondrán el foco en los problemas de la juventud". "Acudiremos a Madrid con maletas para denunciar la realidad de todos esos jóvenes que tienen que dejar su tierra por la falta de oportunidades", asegura. Mezquita detalla que durante toda la jornada "se celebrarán actividades en los institutos" para concienciar a los jóvenes de la región sobre esta realidad. "Nuestra prioridad es la creación de oportunidades para que nuestros jóvenes puedan quedarse", concluye.

