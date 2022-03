I-Solagua se ofrece para dar un trabajo a Sied, el héroe del Pisuerga

“La empresa vallisoletana I-Solagua se ha ofrecido ya a dar un trabajo a Sied Muhamed”, ha asegurado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, a través de su red social de Twitter.

El joven eritreo de 22 años que salvó la vida a un varón de 24 en el río Pisuerga este lunes, a las 22.00 horas, ha sido homenajeado en la mañana de este miércoles en el Ayuntamiento.

La empresa Vallisoletana Isolagua se ha ofrecido ya a dar un trabajo a este joven. https://t.co/35RWiSpjeZ — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 30, 2022

“He visto a una persona muriendo. Quería salvarle la vida. Le he cogido la mano dentro del agua y le hemos conseguido sacar del río. No tenía miedo. En cuanto he visto al joven no he pensado en nada más, solo en salvarle la vida”, ha añadido el eritreo.

Sied ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León que “necesitaba un trabajo” para contar con “una casa donde dormir y comer”.

Parece que la petición de Sied ha sido escuchada, rápidamente, como ha asegurado Óscar Puente.

I-solagua es una empresa ubicada en la calle Ganadería, 23 de Zaratán, especializada en la rama de la energía solar fotovoltaica, abasteciendo con esta energía las instalaciones y equipos de los clientes. Dentro de la energía solar fotovoltaica se encarga del estudio, diseño, ejecución, legalización , medio ambiente y coordinación de seguridad y salud de instalaciones fotovoltaicas.

La gran acción del africano, que salvó la vida a un joven vallisoletano de 24 años, parece que tiene recompensa.

