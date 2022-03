Sied Muhamed, el héroe del Pisuerga: “Solo quería salvarle la vida”

Noticias relacionadas Salvan la vida a un joven de 24 años en el río Pisuerga

“He salido con el abrigo puesto y he visto a una persona muriendo. Quería salvarle la vida. Le he cogido la mano dentro del agua y le hemos conseguido sacar del río. No tenía miedo. En cuanto le he visto al joven no he pensado en nada más, solo en salvarle la vida, ni en el miedo ni en nada”, ha asegurado Sied Muhamed, joven eritreo que salvó la vida el pasado lunes, a las 22.00 horas a un hombre de 24 años en el río Pisuerga.

Declaraciones del joven eritreo que se han efectuado en el acto de reconocimiento que el Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado para valorar, como merece, la acción del joven de 22 años que ha salvado, ni más ni menos, que una vida a un vallisoletano, como ha ensalzado el alcalde de la ciudad vallisoletana, Óscar Puente.

Puente ha afirmado que Sied salió con 14 años de su país, en patera, para llegar a Italia primero, rescatado por Cruz Roja, y que llegó a España con 17 años. “En Valladolid estuvo en un centro de menores y tiene permiso de residencia hasta el año 2026”, ha informado el primer edil pucelano.

“Durante este tiempo ha hecho tareas agrícolas en el campo. Es un joven sin formación. Cuando está sin trabajo vive y pernocta en el albergue municipal, cuando no cuenta con un salario. Cuando sí que cuenta con empleo siempre busca una habitación compartida”, ha asegurado Puente.

El primer edil ha querido “rendir tributo e intentar ayudarle” y ha defendido que “no todas las personas que están en su situación son delincuentes” y ha vuelto a recordar que este lunes, el homenajeado en el consistorio vallisoletano “ha salvado la vida a un ciudadano vallisoletano”.

Sied ha afirmado que la persona que se encontraba en el río Pisuerga “estaba como muerta” y que “otra persona le ayudó para devolverle la vida”. El eritreo ha estado acompañado por los dos agentes de la Policía Local, Marcos y Julio César, que han valorado también positivamente una acción “complicada” y un “acto heróico” dada la complejidad ya que el protagonista se lanzó al agua, de noche, sin importarle nada más.

“Necesito trabajo. Soy pobre. Tengo una familia pobre y quiero ayudarla. Quiero trabajo para siempre. Quiero mi casa donde dormir, donde comer y mi trabajo. No tengo hermanos, solo padre y madre y quiero una vida mejor para ellos”, ha añadido Sied.

Fue un susto tremendo en Valladolid. Todo en el Paseo del Renacimiento a la altura del puente Condesa Eylo. El joven rescatado se recupera en el hospital y está fuera de peligro mientras que Sied, tras esta brillante acción, busca conseguir un trabajo para un futuro mejor. La verdad, lo merece.

