Denuncian que la calle Simón Ruiz de Medina está “sin estrenar” y “ya es un gran charco”

“Con más agua que el río Zapardiel. Así se encuentra la calle Simón Ruiz tras las lluvias de todo el día de hoy y las obras realizadas”, ha asegurado el Grupo Municipal Socialista de Medina del Campo, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León. Los socialistas piden, por ello, al concejal de urbanismo que “asuma su responsabilidad en las obras de una calle que se han realizado por “capricho del grupo de gobierno””.

Para el partido mayoritario en la oposición medinense “no es normal que una calle que está recién acabada, sin estrenar y cuyas obras han durado tres meses más de lo previsto, no pueda ser utilizada apenas en el día de hoy” porque “es un gran charco”. “Ha quedado evidente que la infraestructura necesaria no es la correcta, que el saneamiento de esa calle es deficiente y que el concejal de urbanismo no está a la altura en cuanto a gestión política de las obras municipales”, añaden.

Por eso, el PSOE pide a Del Barrio Casado que “dé explicaciones del estado en el que se encuentra la calle” e “informe de qué medidas va a adoptar para que, cada vez que llueva, no se formen los charcos que se dejaban ver en la mañana de hoy”. En definitiva, los socialistas piden al concejal de urbanismo que “deje el postureo y se ponga a trabajar por los medinenses”, finaliza el comunicado.

