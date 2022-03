De futbolista a ser la número 1 del EIR: una joya con aroma vallisoletano

Noticias relacionadas Mónica Padilla, la enfermera vallisoletana que ha conseguido la mejor nota del examen EIR 2022

Las mujeres se han coronado en las pruebas EIR (Enfermero Interno Residente) de este año 2022. Así lo ha confirmado el listado provisional que el pasado martes, 22 de febrero, ofreció el Ministerio de Sanidad con todas las notas de los participantes, las diez mejores son de mujeres en un hito histórico.

Entre todas ellas destaca Mónica Padilla Lamadrid, vallisoletana de 23 años que reside en Tudela de Duero y que ha conseguido la mejor nota de la prueba con una valoración final de 103,6903 puntos. 142 respuestas válidas y un total de 53 errores con una puntuación en el examen de 93,9020 puntos. Un resultado al que se añade un baremo académico de 9,25, que se traduce en una puntuación de 9,7883, con esa valoración total que supera los 100 puntos.

“Me gusta mucho el deporte. He jugado durante 15 años al fútbol. Empecé en un equipo mixto en Tudela de Duero. Después jugué en el Rayo Simancas y posteriormente en el San Pío”, nos cuenta esta enfermera, orgullosa, después de conseguir colocar el nombre de su ciudad en lo más alto y hablándonos de sus hobbies.

Premio al esfuerzo

“Salieron las listas del Ministerio de Sanidad el pasado martes, cuando yo estaba en casa y avisé a mis padres y a mis amigas cuando me enteré. El examen ha seguido la tendencia de otros años en cuanto a dificultad y frecuencia de preguntas por cada asignatura, aunque hay otras que han adquirido mayor importancia como investigación y dermatología”, cuenta Mónica Padilla, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

La número 1 de España de este examen del EIR (Enfermero Interno Residente) asegura que prepararse “un examen, ya sea de EIR o de oposición, requiere compromiso y dedicación” y añade que, las personas como ella que lo preparan a conciencia realizan “un gran esfuerzo” y, por supuesto, merecen “una enhorabuena consigan sacarlo o no”.

Ha sido llegar y besar el santo. Es la primera vez que Mónica se presentaba a la prueba. Llevaba desde abril del año pasado hincando los codos. “Dependiendo del día, de los descansos y de los turnos de trabajo iba acompasando las horas de estudio”, añade. Desde junio de 2021 trabaja en el Hospital Río Hortega de Valladolid.

Enfermería como forma de vida

“Me decidí a hacer enfermería al terminar el instituto. Me gustan mucho las Ciencias de la Salud y la Enfermería que me permite seguir aprendiendo y estar cerca del paciente”, añade Mónica, que ensalza su labor, dentro de la enfermería, para ayudar a los demás ante cualquier problema de salud.

Estudió en la Facultad de Enfermería de Valladolid. “He disfrutado muchísimo durante los años como estudiante”, nos cuenta, y ensalza además que sumado a esa iniciación en la formación como enfermera ha podido “conocer a amigas” de las que “ha aprendido y espera seguir haciéndolo durante mucho tiempo”.

“Me gusta tanto Pediatría como Comunitaria, pero creo que tengo más debilidad por la primera”, afirma. Ahora, tras su gesta y después de lograr la mejor nota de toda España, toca elegir su trabajo posterior.

Valladolid y Tudela de Duero, en las venas

Mónica es una amante de la ciudad en la que nació, Valladolid. “Es tranquila y aquí tengo a mucha gente que quiero”, añade orgullosa, y pone en valor la ayuda de los compañeros del Hospital Río Hortega de Valladolid, donde trabaja, y de los que no se olvida en ningún momento de esta entrevista.

Para Tudela de Duero, tierra de espárragos, de tomates… de buen comer en general, también tiene bellas palabras. “Es el pueblo en el que he crecido, donde está mi familia y el lugar de reunión con mis amigas”, añade.

“Mi objetivo es seguir estudiando y aprendiendo. Empaparme de lo que vea y de las personas que tengo alrededor. Creo que las especialidades de Enfermería tienen mucha importancia y que la profesión en general está creciendo, aunque aún falta mucho por hacer y que luchar para mejorar el cuidado y el bienestar de los pacientes y profesionales”, finaliza.

Una auténtica número 1, con aroma vallisoletano.

