Óscar Puente pide a Feijóo que se pronuncie "si quiere un Gobierno en Castilla y León con la extrema derecha"

Durante la visita a las obras que el Ayuntamiento de Valladolid ha realizado en la mejora de la calle Huertas, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha valorado la situación del Partido Popular en España. Y lo ha hecho de un modo directo, apuntando a Alberto Núñez Feijóo como posible nuevo presidente de los populares, para pedirle que se pronuncie sobre el posible pacto del PP y Vox para apuntalar Gobierno de Castilla y León.

Un acuerdo que espera que al final no se lleve a cabo ya que confía en que, si es Alberto Núñez Feijóo el que lidera al PP, intervenga para que no se produzca. Por ello, subrayó que “hay que interpelarle para que se pronuncie si quiere un Gobierno en Castilla y León con la extrema derecha y si va a empezar su mandato, al frente del Partido Popular, con un Gobierno en el que estén integrados los extremistas de nuestra Comunidad Autónoma”. Si finalmente fuera así, Puente consideró que “sería un mal comienzo, con una hipoteca importante, y ojalá se ponga manos a la obra e impida que en Castilla y León se forme ese Gobierno”.

El regidor manifestó que la situación actual de los populares “la veo con preocupación porque el PP es un instrumento muy importante de nuestro sistema democrático, con el que se identifica un número importante de ciudadanos y creo que no es bueno que un partido, con las raíces muy profundas, atraviese estas circunstancias”.

Pese a ello cree que “el Partido Popular pronto se recuperará y pasará a una situación de normalidad”. Aunque para que eso suceda dejó claro que “la cuestión es si realmente quieren pasar página de algunos episodios que se reproducen sin que parezca que nadie haya aprendido la lección”. “La salida de Pablo Casado se produce en medio de acusaciones de espionaje y de corrupción cruzadas entre miembros del PP, exactamente los mismos ingredientes que llevaron a Mariano Rajoy a la oposición”, indicó.

En ese sentido recordó que “aquella moción de censura se produjo en medio de un asunto importante de corrupción y que posteriormente se vio salpicado por un asunto de espionaje al tesorero del PP”.

“El PP decía haber aprendido la lección y se presentaba como renovado. Espero que esta vez sea la buena por el bien de España y quien asuma las riendas del partido rompa con unas dinámicas que no son saludables en un partido tan importante como el suyo”, matizó.

Gobierno de coalición PSOE-PP

En cuanto a que hoy Pablo Casado, en el Congreso de los Diputados, haya propuesto a Pedro Sánchez la creación de un Gobierno centrado, entre PP y PSOE y no pactar con los que han destruido España o la quieren destruir, el regidor puntualizó que coincide con lo que él dijo “la mañana siguiente de la celebración de las elecciones en Castilla y León”. Lo que si ha lamentado es que “ese discurso no lo haya hecho más a menudo durante estos años porque, si lo hubiera hecho, probablemente los extremismos no habrían crecido tanto”.

Así, expuso que “en Castilla y León mantengo que sería bueno un acuerdo de las dos grandes fuerzas políticas. Entiendo que la disposición de Luis Tudanca y del PSOECyL es total, pero se encuentra con Mañueco que va a optar por la vía más sencilla, no sé si la más cómoda, que es pactar un Gobierno de coalición con Vox”.

Para concluir afirmó de manera tajante que “entiendo que el PSOE está en la mejor disposición para colaborar en que eso no se produzca si Fernández Mañueco tiene a bien plantearse esta alternativa”.

