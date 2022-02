Por Ávila no apoyará a Mañueco si Hernández Herrero sigue como procurador

Por Ávila no apoyará la investidura de Alfonso Fernández Mañueco si José Francisco Hernández Herrero es procurador del Partido Popular por la provincia de Ávila. Así lo aseguró el vicepresidente de Por Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, quien acusó a Hernández Herrero de “mentir a los abulenses” y “utilizar información propia de la Junta para sacar rédito electoral”, por lo que “si este señor va a formar parte del equipo del presidente de la Junta, del grupo parlamentario, no contará con el voto a favor de Por Ávila en la investidura”, según ha informado la agencia Ical.

Sánchez Cabrera informó que a última hora del pasado martes recibieron una interpelación del Partido Popular para poder quedar la semana que viene. "Pero es verdad que no nos confirman si va a ser el presidente Mañueco el que va a estar en esa reunión, y hasta que no se nos confirme no sabemos si vamos a asistir a ella o no”, porque, tal y como recordó, desde Por Ávila, han puesto "como condición que el presidente esté en esa reunión". "Es con quien tenemos que hablar y el que tiene tiene la obligación de formar gobierno. Nos sentaremos con él porque queremos hablar de los proyectos que tiene para Ávila en esta legislatura. Tenemos pendientes unas enmiendas que se tenían que haber apoyado por parte del PP en el presupuesto, que se quedaron colgadas”.

El vicepresidente de Por Ávila insistió en que el veto a Francisco Hernández Herrero se debe a que en el date electoral de La8 mintió a los abulenses y utilizó una información propia de la Junta de Castilla y León faltando a la verdad diciendo que la Junta había comprado unos terrenos en Vicolozano de 700.000 metros cuadrados, cuando quedó claro que la Junta no había comprado todavía esos terrenos, se estaba trabajando en la compra de ellos, y fue en el día de ayer cuando se compraron, y así lo ha confirmado Sareb".

"Estamos hablando de 560.000 metros cuadrados, no de 700.000, ahí también mintió Hernández Herrero. Intentó utilizar información interna de la Junta de Castilla y León, de la cual él podría disponer por haber sido delegado territorial, y sin embargo lo que quiso es sacar un rédito electoral de esa información y engañar a los abulenses”.

"No vamos a consentir, a pactar y a apoyar la investidura del señor Mañueco si Hernández Herrero sigue siendo procurador por la provincia de Ávila. Lo tiene que tener claro el señor Mañueco. Una persona que engaña a los abulenses como ha sido José Francisco Hernández Herrero no merece nuestra confianza y, por lo tanto, si va a formar parte del equipo del presidente de la Junta, del grupo parlamentario, no contará con el voto a favor de Por Ávila en la investidura”.

Sánchez Cabrera aseguró que están citados para el 28 de febrero o el 1 de marzo en las Cortes, y a esa cita acudirán, siempre y cuando esté Mañueco presente, independientemente de lo que pase en la reunión del PP con Vox, de la que el alcalde de Ávila piensa que “probablemente saldrá el acuerdo que ya tienen pactado". "Estamos viendo que las pretensiones de Vox están bajando y pueden llegar a un punto de encuentro porque el PP tiene intención de pactar con Vox. Haya acuerdo o no, nosotros iremos a la reunión si está el presidente para conseguir nuevas inversiones para la provincia de Ávila”.

Crisis del PP

El vicepresidente de Por Ávila, que militó durante casi 20 años en el PP, se refirió también a la situación en su anterior partido asegurando que “Casado se equivocó desde el primer día con decisiones que no venían a cuento". "No quiero hablar de nadie porque yo mismo lo viví en mis propias carnes, pero evidentemente con el caso de Díaz Ayuso se ha vuelto a equivocar. No le queda otra salida que abandonar el PP, lo tenía que haber hecho hace días para evitar que los suyos más cercanos le abandonaran en este momento, que alguno lo ha hecho como las ratas saltando del barco y eso me entristece porque eran personas de su confianza”.

Sánchez Cabrera ve similitudes entre su salida del PP tras no ser elegido como candidato a la Alcaldía de la capital y lo sucedido con Isabel Díaz Ayuso. "Sí, es algo similar a lo que me ha pasado a mí. Fue una caza de brujas dentro del PP, el poder por el poder y cuando se anteponen los intereses del partido y personales a los de los ciudadanos, pues pasa lo que pasa. Ha quedado demostrado que Casado ha hundido al PP y no sabemos si será capaz de recuperarse de esta crisis que está sufriendo”.

