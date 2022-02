Necesidad de victoria antes del parón

El UEMC Real Valladolid Baloncesto busca este sábado a las 19.00 horas una victoria necesaria antes de irse al parón por las Ventanas FIBA. Y lo hará ante un Levitec Huesca La Magia en horas bajas, pero que viene compitiendo a un gran nivel. Con el objetivo de mantener la buena línea de las últimas jornadas y regalarle una victoria en casa a su afición, Roberto González no quiere relajaciones y espera la mejor versión de los suyos para buscar el noveno triunfo de la temporada.

En el encuentro ante el cuadro aragonés, el técnico vallisoletano contará con la ya conocida ausencia de Juan García-Abril, quien estará dos semanas de baja, ya que se encuentra actualmente recuperándose de unas complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado verano y ajenas a una lesión deportiva.

Con el resto del plantel a plena disposición, el UEMC Pucela Basket buscará el noveno triunfo de la temporada para escalar desde la actual decimotercera posición. Con un balance de 8-12, el cuadro castellano recibirá a un Levitec Huesca La Magia que ostenta un engañoso 2-18. Los oscenses, a pesar de sumar dos victorias, están compitiendo a un gran nivel y han tenido opciones de sacar adelante más partidos, pero llegarán a Pisuerga en el decimoséptimo puesto de la tabla.

Por si fuera poco, el cuadro oscense visitará el feudo blanquivioleta después de dos cambios significativos en sus filas. Devon Van Oostrum y Maverick Rowan, dos de los referentes, han llegado a un acuerdo de desvinculación para dejar de formar parte del Levitec Huesca La Magia. Pero, más allá de sendas bajas, el cuadro que ahora dirige Carlos Lanau cuenta con amenazas de primer nivel que exigirán el máximo del UEMC Pucela Basket.

En posiciones exteriores, sin el jugador belga, el base Ayoze Alonso se erige como el principal director de orquesta de un equipo con calidad y talento. El tinerfeño, de hecho, está complementado en el puesto de ‘uno’ por el joven Javier García, jugador vinculado del Casademont Zaragoza de la Liga Endesa.

Y no es el único efectivo del Club maño que actualmente milita en el Levitec Huesca La Magia. Ander Urdiain, Aitor Etxeguren, Jaime Fernández y Aday Mara también llegan procedentes de una cantera de primer nivel y dispuestos a pulir el enorme talento que ostentan. Además de ellos, el alero Rafael Casanova, que en el partido de ida brilló con 21 puntos, es otra de las amenazas con las que cuenta el cuadro aragonés.

Jorge Lafuente y Xavi Rey, con experiencia en la Liga Endesa y la selección española, completan una plantilla que contará con refuerzos en las próximas semanas. El veterano pívot está promediando 12.1 puntos y 7.7 rebotes por partido, lo cual le convierte en un jugador a seguir y principal referente en la pintura.

Mucho han cambiado las cosas con respecto al partido de ida y el equipo que presente Levitec Huesca La Magia en Pisuerga poco o nada tendrá que ver con aquel disputado en octubre. Con sufrimiento después de dominar todo el partido, el UEMC Real Valladolid Baloncesto sumó la segunda victoria de la temporada en la cancha oscense (82-89). Los blanquivioleta, que se hicieron con una buena renta en el primer periodo, supieron sufrir y firmaron un partido completo y serio que terminaron sellando en los últimos minutos.

Consciente de ese gen competitivo que los aragoneses mostraron tanto en la ida como durante toda la temporada, Roberto González no quiere ningún tipo de relajación en su UEMC Real Valladolid Baloncesto. “Afrontamos un partido muy importante, como todos, y más aún por ser el más próximo y ser en casa. Lo hemos preparado con la misma responsabilidad y seriedad que cada uno de los encuentros. Sabemos que ellos pueden estar en un momento difícil y no nos podemos despistar. Levitec Huesca está compitiendo bien y seguro que viene con la intención de ganarnos. Nuestra intención es ganar. Tenemos que trabajar porque esta victoria no se nos puede escapar. Eso no quita que ellos también vengan con esa idea y por supuesto que lo tenemos marcado. Hemos de ganar y con esa intención lo vamos a jugar”.

Antes del partido, asimismo, el capitán Sergio de la Fuente será homenajeado por haber alcanzado la cifra de 200 partidos oficiales con el Club, agrandando su leyenda y erigiéndose, año tras año, como el santo y seña de la entidad.

El encuentro será retransmitido por la aplicación de LaLigaSports.tv. Los árbitros del partido serán Carrera Rosdevall, Ávila Zurita y Gómez Hernández.

Sigue los temas que te interesan