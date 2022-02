Bicentenario Sergio de la Fuente. El capitán blanquivioleta, santo y seña de la entidad, alcanzó en Castellón los 200 encuentros oficiales vistiendo la camiseta del UEMC Real Valladolid Baloncesto. El histórico ‘22’ está disputando su séptima temporada en el Club, todas desde su fundación, y continúa agrandando su leyenda a pasos agigantados.

En la presente 2021/2022, Sergio de la Fuente ‘solo’ necesitaba veinte encuentros para alcanzar el bicentenario, número redondo que ha firmado en el último compromiso de los pucelanos, la derrota en la cancha del TAU Castelló.

En las seis temporadas anteriores, Sergio de la Fuente había disputado un total de 56 encuentros (42 de fase regular y 14 de playoffs) en LEB Plata y 124 (113 en liga, ocho en eliminatorias de promoción y uno en la Copa Princesa 2020) en LEB Oro. Sumando los 20 que necesitaba para los 200, la cifra de partidos en la segunda división del baloncesto español asciende a 144.

"Es cumplir un sueño"

Emocionado y feliz por conseguir dicho hito, Sergio de la Fuente valora así su bicentenario. “Estoy muy contento por cumplir un sueño como es el de jugar 200 partidos con este Club. He de agradecérselo a Mike, Casado y ‘Feñe’, que apostaron por este Club y su fundación, comenzando esta maravillosa aventura. También gracias a todos los entrenadores que he tenido: Iñaki Martín, Paco García, Hugo López y ahora Roberto González por su confianza y el trato que me han dado cada uno de ellos. Comenzamos esta andadura en 2015 y estoy muy feliz, con ganas de sumar más partidos, seguir defendiendo esta camisera, dejándonos la piel y transmitiendo a cada jugador lo que significa Valladolid”.

El sábado 19 a las 19.00 horas, el UEMC Real Valladolid Baloncesto recibe al Levitec Huesca La Magia y Sergio de la Fuente será merecidamente homenajeado en Pisuerga.

