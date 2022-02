El alcalde de Valladolid confía en que la ciudad deportiva del Pucela arranque en verano

Rubén Cacho / ICAL . El alcalde de Valladolid, Óscar Puente; el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, y el consejero portavoz del Real Valladolid, David Espinar, presentan un cupón con motivo del 40 aniversario del Estadio José Zorrilla

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, subrayó hoy que confía en que “no tardando”, más concretamente “antes del verano”, el Ayuntamiento que él dirige y el Real Valladolid tengan firmado el convenio de colaboración que permita iniciar las obras de la nueva ciudad deportiva, algo que consideró “un hito fundamental”.

“Desde la llegada a la presidencia de Ronaldo, el club ha hecho una importante inversión para remodelar el estadio y los anexos, dotándolos de una imagen acorde con la importancia el Real Valladolid y de la propia ciudad. No tardando, se acometerá la ampliación de los anexos y de la ciudad deportiva del Valladolid, una actuación en la cual el club y ayuntamiento actuaremos acompasados”, destacó Puente.

Cuestionado sobre los plazos para el inicio de las obras, confesó no atreverse, y recordó que la ejecución de las actuaciones corresponderá al club, que “tiene una agilidad de la cual no disfrutan las administraciones”. “Con el foso fueron supersónicos, así que esperamos que se puedan iniciar lo antes posible”, explicó en declaraciones recogidas por Ical.

“El objetivo es tener el convenio firmado antes del verano. Lleva un tiempo, no es fácil, pero si cumplimos ese reto que nos permitiera empezar obras en el verano, las dos partes estaríamos encantados”, explicó. Además, confirmó que no se emprenderán obras menores en los accesos al estadio ya que la planificación de las actuaciones incluye una renovación competa de las zonas más degradadas.

“No merece la pena acometer unas obras que espero que en verano podamos empezar a ejecutar de forma definitiva. Sobre todo la zona de foso y más próxima a Carrefour precisa una remodelación a fondo y vamos a acometerla siguiendo el plan que tenemos diseñado”, apuntó.

Además, ante una comparación de este proyecto con el Valladolid Arena que se planteó hace unos años, Puente recalcó que “aquello no tenía visos de realidad”, mientras que el proyecto actual “cuenta con el compromiso de las dos partes y con financiación, y no depende de inversiones privadas ni centros comerciales”. “Es un compromiso que empieza y termina en el Real Valladolid y en el Ayuntamiento, no depende de terceros ni de inversiones especulativas. El Real Valladolid está diseñando un plan deportivo que le permita crecer con su cantera, que tenga las mejores condiciones de trabajo posibles en el entorno del estadio, que le permita modernizar sus estructuras”, remachó.

