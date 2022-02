El Caja Rural Aula Valladolid no logra romper el ‘maleficio de A Sangriña’

El Caja Rural Aula Valladolid viajaba a tierras gallegas con un objetivo escrito entre ceja y ceja: romper el maleficio de A Sangriña. Territorio prohibido para un equipo que aún no sabe lo que es puntuar en el feudo del Atlético Guardés. Esta no fue la ocasión en la que cambiar la tradición y no fue así porque el equipo gallego firmó una primera parte sobresaliente en todas sus líneas y supo sofocar en la segunda mitad la insurrección de un Caja Rural Aula al que le faltó un punto de suerte para remontar una desventaja de ocho goles.

Los primeros compases alimentaron el espectáculo que acostumbrar a regalar gallegas y vallisoletanas. Rítmo rápido y ataques cortos. Fuego cruzado en el que las locales rompían la retaguardia pucelana con Gabriela Pessoa y Carla Gómez; encargadas de poner las primeras ventajas de lado guardés de la balanza. El equipo de Peñas, liderado por Elba Álvarez, supo poner el contrapunto y decantar el marcador de su lado en un intercambio de juego frenético. Sería la primera y última vez que esto ocurriría.

La conexión Pessoa-Carla Gómez se desbocaba y abría un parcial de 6-0 en unos minutos de shock pucelano que logró desbloquear Elba Álvarez, el más incisivo de los colmillos blanquiazules. La primera línea del equipo dirigido por Abel González -ante la baja por operación de Prades- encontraba demasiados resquicios en la defensa del Caja Rural Aula Valladolid al que le costaba rebajar la frontera de los cuatro goles en contra (14-10).

La inspiración de la argentina Marisol Carratú bajo palos alimentaba la negativa que el gol había dado como respuesta al equipo de Peñas, incapaz en la primera parte de poner pimienta a un partido dominado por las locales, acertadas en todas sus líneas: desde la portería hasta el pivote, pasando por una rocosa defensa que no dejaba apenas resquicios para colarse. Con este paisaje de fondo se dibujaba una segunda parte de pendiente empinada para el Caja Rural Aula Valladolid, que se encontraba con la obligación de remontar seis goles (18-12).

Remontar pasaba por comenzar el segundo acto con un efecto sorpresa que no salió del vestuario. El Caja Rural Aula Valladolid mejoró sus prestaciones defensivas, pero la superlativa actuación de Carratú en la portería y la de Paula Arcos en la dirección de juego hacían de la épica casi una quimera para los intereses blanquiazules, desconectadas en la circulación de balón e imprecisas en el pase. Demasiadas alas para poner en la espalda de un Mecalia Atlético Guardés que llevó la renta hasta los ocho goles (23-15), pese a la fuerza que le imprimía al ataque Danila So.

El tiempo muerto de Miguel Ángel Peñas surgió su efecto y recordó que nunca se puede dar al Caja Rural Aula por muerto antes de tiempo. Secó durante unos minutos al Guardés y firmó un parcial de 5-0 que hacía justicia a la mejoría visitante en el segundo periodo (24-21). Instantes en los que el partido pareció convertirse en un duelo goleador cara a cara entre Pessoa y So. A Sangriña pasó de la calmachica a una marejada de nervios cuando un Caja Rural Aula en efervescencia se puso a dos goles a falta de cinco minutos. Carla Gómez, desde el pivote, evitó la épica pucelana y el naufragio del Mecalia, que terminó haciendo válida la renta recolectada para llevarse el partido con el 30-26 final.

30 Mecalia Atlético Guardés: Mariosos Carratú (portera), Sandra Santiago (3,1p), Patricia Lima (1), Paula Arcos (3), Carla Gómez (9), Gabriela Pessoa (11,4p), Daniela Moreno (2,1p) -Siete inicial- Nazaret Calzado (-), Lorena Pérez (-), Ángela Nieto (-), Estefanía Descalzo (-), María Sancha (1), Ana Carolina (-).

26 Caja Rural Aula: Menchu Sanz (portera), Cristina Cifuentes (1), Elba Álvarez (6), Teresa Álvarez (-), Inoa Lucio (2), Danila So (8,2p), Amaia G. De Garibay (4) -Siete inicial- Lulu Guerra (portera), Jimena Laguna (2), Claudia Álvarez (1), Malena Valles (-), Rafi Bergara (-), Savina Bergara (-), Elena García (-), Elena Cuadrado (2), Sara Moles (1).

Parciales cada 5 minutos: 2-2, 6-5, 10-7, 13-9, 14-11, 18-12 (descanso) 19-13, 22-15, 24-17, 24-20, 26-24, 30-26 (final).

Árbitros: Jorge Escudero Santiuste y Jesús Escudero Santiuste. Excluyeron a Paula Arcos y Patricia Lima por el Mecalia Atlético Guardés, y a Malena Valles, Claudia Álvarez y Elena Cuadrado por el Caja Rural Aula Valladolid.

Incidencias: Partido correspondiente a 14ª jornada de la Liga Guerreras celebrado en el polideportivo A Sangriña.

