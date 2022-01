Ciudadanos pide un plan local para la prevención del suicidio

El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, Pablo Vicente de Pedro, ha manifestado su preocupación ante el hecho de que “el suicidio es la principal causa de muerte no natural en España. La cruda realidad de los datos no deja lugar a dudas. Hay que poner en marcha cuanto antes un plan municipal para la prevención del suicidio poniendo el foco en la visibilización y sensibilización social para que deje de ser tabú”.

La formación naranja deja claro que es fundamental abordar cambios en el modelo social actual y trabajar conjuntamente desde el Ayuntamiento de forma transversal y multidisciplinar con las diferentes Administraciones Públicas que tienen competencias en estas materias de forma integral, así como ampliar los convenios con asociaciones vinculadas para conseguir, entre otras cosas, desestigmatizar los problemas de salud mental y prevenir el suicidio.

Por ello, el concejal Vicente de Pedro ha insistido en que “es un problema complejo, difícil y multicausal. No se trata de cambiar de nombre las cosas, ni de callarlas ni, mucho menos, silenciarlas. El no hablar del suicidio no evita la intención o ideación de quitarse la vida, o dejar de hacerlo, todo lo contrario. La palabra suicidio no debe ser tabú, Hay que hablar sobre ello, hacer un cambio de paradigma en nuestra sociedad”.

Entre los acuerdos propuestos por la formación liberal se encuentran elaborar una campaña de concienciación, sensibilización, información y promoción de la salud mental, y de prevención del suicidio con el objetivo de dar visibilidad y erradicar el estigma social vinculado a ellos. Además, desarrollar programas formativos sobre detección, prevención e intervención de la conducta suicida y sobre Salud Mental entre el personal de servicios sociales, así como con los miembros de la policía local, bomberos y protección civil con el fin de detectar, alertar y, en su caso, derivar a las personas con riesgo extremo.

“El suicidio no debe silenciarse, las estrategias de prevención y asistenciales son eficaces, ¿Qué nos impide ponerlas en marcha?”, ha concluido Vicente de Pedro.

