Registran un chalé de Traspinedo cercano al cruce donde se perdió la pista de Esther

Cada vez se estrecha más el cerco para resolver el caso de la desaparición de Esther López en Traspinedo. Tras la detención la pasada noche de una persona sospechosa, hoy la Guardia Civil está registrando un chalé de una urbanización cercana al restaurante La Maña, la zona donde se le perdió la pista a la joven de 35 años. La noche del 12 de enero Esther bajó del coche del amigo en el cruce de ese restaurante de la carretera N-122 y ahí se perdió su pista.

El caso ha avanzado en las últimas horas, tras días de batidas sin resultado y después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se haya sumado este sábado a la búsqueda de Esther López. Esta unidad está en la élite nacional en investigación de crímenes entre los que destaca los del pequeño Gabriel y Diana Quer, con tristes finales.

La Delegación del Gobierno asegura que “todas las posibilidades siguen abiertas y están siendo exploradas a conciencia”, por lo que ha apuntado que “no se puede aventurar todavía nada concluyente”. Según ha remarcado la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, se continúa con su búsqueda “con todos los medios”, al tiempo que ha recalcado que de momento no se puede dar más información.

Por su parte, el padre de Esther ha declarado a este medio esta mañana con gran desesperanza que “está segurísimo de que darán con ello, esté como esté mi hija”. Sobre la identidad del detenido, asegura que la Guardia Civil no les ha dicho nada más, ni saben a quién han detenido, “y es mejor que no nos den datos de momento, hasta que no tengan noticias certeras”, reconoce el padre de Esther. Se han enterado esta mañana y desconocen si la persona detenida es de Traspinedo, aunque indica que “lo mismo la han detenido para hacerla hablar, pero no por eso es esa persona”.

Sin embargo, Miguel ha querido reconocer el trabajo ingente de los agentes de la Policía y Guardia Civil “que llevan días sin dormir, no paran ni de día ni de noche”, una labor con la que están “muy contentos, sé que tenemos la mejor Policía del mundo”, agradece. Ante la pregunta de si sospechan de alguien, asegura que “preferimos ni hablar, la Policía es la que sabe y la que nos va a comunicar todo. Están tirando de muchos hilos”, apunta.

Sigue los temas que te interesan