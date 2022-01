El padre de Esther tras la detención: “Estoy segurísimo de que darán con ello, esté como esté mi hija”

Tras conocerse la noticia de la detención de una persona por su presunta implicación en la desaparición de Esther López de la Rosa en el municipio vallisoletano de Traspinedo, su padre, Miguel, ha asegurado a El Español-Noticias de Castilla y León que está “segurísimo de que darán con ello, esté como esté mi hija”.

Palabras desgarradoras de un padre abatido tras once días sin saber de su hija de 35 años, y que, a medida que pasan los días la esperanza va desapareciendo. “Casi no se puede ni vivir”, reconoce Miguel.

Sobre la identidad del detenido, asegura que la Guardia Civil no les ha dicho nada más, ni saben a quién han detenido, “y es mejor que no nos den datos de momento, hasta que no tengan noticias certeras”, reconoce el padre de Esther. Se han enterado esta mañana y desconocen si la persona detenida es de Traspinedo, aunque indica que “lo mismo la han detenido para hacerla hablar, pero no por eso es esa persona”.

No obstante, Miguel ha querido reconocer el trabajo ingente de los agentes de la Policía y Guardia Civil “que llevan días sin dormir, no paran ni de día ni de noche”, por lo que están “muy contentos, sé que tenemos la mejor Policía del mundo”, agradece. Ante la pregunta de si sospechan de alguien, asegura que “preferimos ni hablar, la Policía es la que sabe y la que nos va a comunicar todo. Están tirando de muchos hilos”, apunta.

El padre de Esther López sí que ha querido trasladar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que están colaborando en las batidas y búsqueda sin descanso de su hija: “Solo tenemos palabras de agradecimiento a todo el mundo de Traspinedo y de pueblos de alrededor, y otros que han venido de sitios muy lejanos y esperamos que se resuelva esto lo antes posible”, concluye abatido Miguel.

