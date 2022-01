La Sanidad rural y la petición del cese de Garzón centran el Pleno de la Diputación de Valladolid

La necesidad del refuerzo de personal sanitario en el medio rural y las declaraciones del ministro Garzón respecto a las macrogranjas han centrado el debate en la última sesión plenaria celebrada hoy, viernes 21 de enero, en la Diputación de Valladolid.

La propuesta que ha llevado a Pleno el Grupo Provincial Socialista para instar a la Junta a incrementar la plantilla de los profesionales sanitarios de atención primaria para garantizar la apertura de todos los consultorios médicos y centros de salud de la provincia ha sido finalmente aprobada con los votos a favor de Toma La Palabra y Psoe y las abstenciones de VOX, PP y Ciudadanos.

En su intervención, el portavoz del grupo provincial socialista, Francisco Ferreria, pide instar a la Junta de Castilla y León "a que se garanticen los servicios y la asistencia sanitaria que debe mantener los principios de igualdad, equidad y universalidad en el acceso a la asistencia con igualdad efectiva. Se trata de un asunto central y vital de primer orden para todos".

Nuevo centro de salud en Laguna

El Pleno ordinario ha abarcado además la situación sanitaria que se centra en concreto en la zona básica de salud de Laguna de Duero, que comprende las localidades de Viana de Cega y Boecillo. El Grupo Provincial Toma la Palabra ha llevado a Pleno la propuesta en la que pide al ejecutivo regional la construcción de un nuevo centro de salud en el municipio de Laguna de Duero y reforzar la atención primaria en los pueblos de Viana de Cega y Boecillo.

"La situación sanitaria en la zona es insuficiente y de una calidad mejorable", han señalado desde Toma La Palabra. "La falta de un pediatra para un millar de niños en Viana, el tiempo de espera que no deja de aumentar con 20 días de media y la ausencia de la contratación de una enfermera en Boecillo son situaciones que dejan en evidencia la situación existente", destacan desde el grupo cuya propuesta ha obtenido el apoyo de PP, PSOE y Cs y la abstención de Vox.

Dimisión de Garzón

Otra de los puntos de debate que ha tenido el Pleno celebrado hoy en la Diputación de Valladolid ha sido la proposición presentada por el Grupo Provincial Popular para exigir al presidente del Gobierno de España "el cese inmediato del ministro de Consumo por sus ataques a la ganadería y al sector cárnico". Esta propuesta ha sido finalmente aprobada con el apoyo de VOX, C's y el rechazo de Toma La Palabra y Psoe.

Desde el grupo Popular afirman "que no se puede continuar con esa actitud, no es la primera vez que Garzón hace declaraciones que afectan al ámbito rural a los sectores ganaderos. Cada vez que abre la boca sube el pan y esta situación que llevamos sufriendo durante los últimos años", ha señalado Hernández, quien ha recalcado que "si a esto le añadimos la inflación, la caída del PIB, de casi el 11% en 2020, las desproporcionadas subidas de luz y gas, la d aclaración de nulidad de los estados de alarma y los ataques a los autónomos no solo pedimos la dimisión de Garzón, le pedimos a Sánchez que convoque elecciones cuanto antes".

