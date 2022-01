Una búsqueda que no cesa: no se descarta ninguna hipótesis en la desaparición de Esther

La lucha en Traspinedo por dar con el paradero de Esther López de la Rosa no cesa. Una desaparición que se prolonga desde el 12 de enero. En la mañana de ese día, la vallisoletana fue vista, a las 12.00, en una concentración que se produjo en el pueblo por la Sanidad y la apertura de los consultorios rurales. Por la noche, acudió junto a sus amigos, a eso de las 20.00 horas, a ver el Real Madrid – F.C. Barcelona de la Supercopa de España al Bar James Dean primero y al Bar El Castillo, después. A las 23.30 se marchó en coche con un amigo y se le perdió el rastro en la zona de la Urbanización El Romeral con el Restaurante La Maña, cerca de la N-122, que va desde la localidad vallisoletana y hasta la capital.

“Esther había desaparecido en otras ocasiones y había tardado en llegar, según sus padres”, asegura el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez Villazán, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León. Además, apunta que los padres denunciaron la desaparición el lunes “al ver que tras el fin de semana no regresaba”.

“No se descarta ninguna de las hipótesis. No se sabe por los antecedentes de comportamiento de Esther. Puede que esté en cualquier punto de Valladolid, en otro lugar o puede haberle pasado algo. Lo que más preocupa a los padres es que aseguran que siempre llamaba y esta vez no. Eso es un dato preocupante porque era un hábito en ella. Ahora, si no lo ha hecho, genera más preocupación y que centremos los esfuerzos en la zona en la que se está buscando”, añade el subdelegado del Gobierno en Valladolid.

Líneas de investigación

“En un primer momento se pensó que estaba en Valladolid, tras el testimonio inicial de los amigos. Se pensó que estaba allí y por eso no se hizo una batida inicial como pedían los vecinos, el lunes”, asegura Emilio Álvarez Villazán. El subdelegado apunta que posteriormente se volvió a tomar declaración a los amigos y que “aparecían declaraciones contradictorias entre ellos” por lo que, desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “empezaron a barajar la hipótesis de que no estuviera en Valladolid”.

Eso se produjo el lunes, tras la denuncia de la desaparición y cuando este periódico les informaba de la desaparición de la mujer, de 35 años, que mantiene en vilo a toda la provincia de Valladolid, con el fin de encontrar sana y salva a Esther.

Fue a partir del martes cuando la investigación se centró en la zona de la Urbanización El Romeral, cerca del Restaurante La Maña y de la N-122, la carretera que une Traspinedo con la ciudad del Pisuerga. En la tarde del miércoles la Guardia Civil buscaba, con perros, a la desaparecida. Un operativo al que se ha unido, en la mañana de este jueves, un helicóptero.

“Se utilizarán todos los medios disponibles”, ha añadido el subdelegado, que ha matizado que “no se van a utilizar drones” y ha explicado que el caso fue tipificado, en un primer momento, como “de riesgo bajo”, el lunes, que ha sido suprimido en las últimas horas.

Coordinación y batidas

“Se ha dado parte, como se hace siempre, en estas ocasiones y con desaparecidos de por medio, no solo a la Guardia Civil de Valladolid. Estamos perfectamente coordinados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la Comunidad y de toda España. Lo que ocurre es que el dispositivo fuerte se hace en la zona de Traspinedo porque se sospecha que puede estar aquí”, añade Emilio Álvarez.

Los vecinos del municipio vallisoletano organizaron una batida, con más de un centenar de personas, en la tarde del martes, sin éxito y sin encontrar ningún indicio de que la desaparecida pudiera encontrarse allí.

“Los vecinos realizaron una batida el día 18 y la Guardia Civil les pidió que no realizaran este tipo de rastreos porque tiene que estar perfectamente diseñado. Se tiene que saber por dónde hay que completarlo para no eliminar pruebas que puedan dar con ella. No puede ser un rastreo espontáneo. Se decidió que esperasen para que estuviera perfectamente organizado y se sumaran los perros”, añade el subdelegado del Gobierno.

Los vecinos han organizado, para este jueves y desde las 16.00 horas, una nueva batida para dar con el paradero de la mujer. Emilio Álvarez no ha confirmado a este medio que la señal del teléfono móvil se perdiera el mismo 12 de enero y en la zona en la que se concentra la búsqueda. La investigación continúa para confirmar esto.

El testimonio desgarrador de su padre

“La familia está muy mal. Estamos abatidos. Con el paso del tiempo cada vez tenemos peores sensaciones. Estas cosas, cuanto más se prolongan, peor. Pensamos lo peor”, aseguraba este miércoles, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León en exclusiva el padre de Esther, Miguel López.

Miguel hacía un llamamiento a su hija desde este medio: “Pedimos que venga a casa cuanto antes, si está viva, que lo dudo, porque esto no es normal”, añadía el padre que explicaba que su hija “ha salido otros días” pero “siempre ha mantenido contacto telefónico” con ellos, y es que la desaparecida vive en la localidad vallisoletana con sus padres. “Hasta cuando se le acababa la batería cogía el teléfono de otra persona para hacerlo”.

Una búsqueda que no cesa y el corazón en un puño de Traspinedo que lucha por encontrar a una vecina “muy simpática” y querida en la localidad pucelana.

Sigue los temas que te interesan