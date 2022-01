El PSOE de Valladolid condena la agresión homófoba a un joven de 29 años y expresa su repulsa

El PSOE de Valladolid ha condenado enérgicamente la agresión homófoba a un joven de 29 años en la madrugada del pasado día 6 de enero en una céntrica calle de la capital. "Expresamos nuestra repulsa a todo tipo de discriminación y violencia manifestando nuestro apoyo a la víctima, a su familia y amigos".

En el comunicado también afirman que creen "necesario erradicar cualquier forma de intolerancia reforzando el compromiso con la igualdad de todas las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género".

Para los socialistas es obligatorio "trabajar impulsando políticas inclusivas y garantizar los derechos que nos asisten a todos los ciudadanos erradicando las conductas antidemocráticas y apostando por la diversidad". Por ello, desde el PSOE de Valladolid, "animamos a rechazar los mensajes de la ultraderecha, que niegan la igualdad de derechos a una parte de la ciudadanía".

Por otra parte, recuerdan que "Castilla y León se encuentra a la cola en cuanto a avances legislativos en materia de igualdad, es una de las últimas comunidades autónomas que aún no cuenta con una ley de protección para el colectivo LGBTI. Una ley que el gobierno de Mañueco, con la complicidad de Ciudadanos, no ha sido capaz de sacar en la última legislatura y que permanece retenida en un cajón". Y agregan: "No debemos consentir que los delitos de odio sigan en aumento, no podemos permitir que se normalicen debido a las posiciones defendidas por la extrema derecha, no pudiendo en ningún caso ser moneda de cambio de ningún partido político".

Desde el Partido Socialista abogan por "seguir trabajando para eliminar la escalada de odio, así como cualquier manifestación de LGBTIfobia, apostando por los valores de tolerancia y respeto e impulsando un marco normativo que dé respuesta a las necesidades de la sociedad desde la inclusión".

