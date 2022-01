Las más de 17.000 inscripciones hacen que Pingüinos sueñe con llegar a su récord de asistencia

“Arrancamos el 40 aniversario de Pingüinos con una novedad principal: intentar que no haya novedades”. Así se ha expresado hoy el tesorero de Turismoto, José Manuel Navas, durante la visita institucional que ha realizado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, junto a varios concejales del equipo de Gobierno a la Antigua Hípica Militar, recinto en el que se ubica la concentración.

En ese sentido ha subrayado que, pese a la COVID-19, “podremos celebrar Pingüinos desde una normalidad absoluta”. Tanto que ha considerado que “el colectivo motorista ya puede comenzar a reconstruir su ilusión por la moto después de dos años tan malos”.

Navas ha hecho hincapié también en la “responsabilidad” de quienes acuden a esta cita, tanto que “hay gente que ha dejado de venir por tener dudas de si pueden estar contagiados”. Pese a ello, las expectativas de llegar a los 40.000 asistentes siguen intactas porque “tenemos más del doble de inscritos -manejan ya entre 17.000 y 18.000 inscritos- que los que teníamos en años anteriores a estas alturas”.

Una circunstancia provocada por la “previsión de quienes querían venir a la hora de inscribirse”. Eso sí, tienen claro que esa proporción de incremento tan alto no se mantendrá porque “hemos aconsejado que los pagos se hagan por internet para no manejar dinero en efectivo debido a la pandemia, y seguramente casi todos los que vengan ya tengan la inscripción realizada”.

Óscar Puente recibió una mascarilla de Pingüinos

Por eso, desde Tuirismoto tienen seguro que “Valladolid va a disfrutar de las motos”. Más aún con la implicación que han detectado de todos los sectores. “La hostelería, por ejemplo, ha hecho una ruta gastronómica de este evento con una tapa y bebida a precio popular”. O el pequeño comercio, que “ha puesto mucho servicio de reparto de compra entre los moteros”. Incluso de los hoteles que “están en torno a un 90% de ocupación”.

Todo ello con una idea, que Pingüinos sea “el escaparate de Valladolid” y todo el que venga “quiera repetir o acercarse a la ciudad en cualquier otro momento del año”. En definitiva, una “llamada para que Valladolid sea referente de turismo en España”.

Nuevas reformas en la parcela

Por su parte, Óscar Puente, ha destacado la importancia de la cita motera, así como ha repasado las modificaciones que se han hecho en las instalaciones. “Siempre tratamos de mejorarlas y este año hemos construido un vallado galvanizado de tres metros de altura que rodea todo el recinto”. Reforma que “vendrá bien, no solo para la concentración, sino para los futuros conciertos que se puedan celebrar en esta parcela polivalente”.

Puente también ha destacado que “en la campa se van a cumplir todas las medidas de seguridad, como el uso de mascarilla, aunque estemos en exteriores”. Lo que sí ha dejado claro es que “la cifra de asistentes no me preocupa en absoluto porque este año es todavía complicado y si no se llega a los 40.000 en un futuro seguro que se conseguirá”.

Por último, también hizo referencia a la solicitud de Ecologistas en Acción en la que pedían al Ayuntamiento que suspendiera el desfile de banderas y de antorchas por la contaminación que producen. Un asunto que ha zanjado al indicar que “todas las causas hay que defenderlas con un cierto equilibrio. La sostenibilidad es algo que le preocupa mucho a este equipo de Gobierno y no creo que haya dudas al respecto. Pero hasta la causa más noble pierde los argumentos cuando se lleva a los extremos y se exagera porque esta es una concentración de cuatro días y los desfiles duran dos horas”.

