El Toro de la Vega volverá a Tordesillas con 50 participantes, sin muerte y con divisas

“Era una modificación que teníamos que hacer para adaptar la ordenanza municipal al Real Decreto y llevábamos cerca de un año trabajando con las asociaciones y con la peñas. El Ayuntamiento ha hecho lo se solicitaba porque había dos opciones no celebrarlo o hacerlo con una ordenanza modificada”, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira.

El primer edil ya informó, en exclusiva en una entrevista con este periódico, que el Toro de la Vega se celebraría en este año 2022 que acabamos de estrenar con una modificación en la ordenanza municipal para adaptarla a este Real Decreto.

“Hemos hablado también con la Junta de Castilla y León y lo que tiene que hacer la ordenanza es adaptarse a ese Real Decreto y a la no muerte del toro. El toro no sufre y no se le hace ningún daño. Ahora hay un periodo de exposición pública de 30 días y se presentará en pleno otra vez. Si pasa, la Junta tiene que dar su visto bueno”, añade Oliveira.

El Ayuntamiento de Tordesillas sometió a la votación del pleno del mes de enero de 2022 las Bases Reguladoras del Desarrollo del Inmemorial Torneo del Toro de la Vega para que el contenido de las mismas sea conforme al Decreto Ley 2/2016, de 19 de mayo, por el que se prohíbe la muerte de las reses de lidia en presencia de público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales en Castilla y León. Salió adelante con los votos a favor de PP y VOX y la abstención del PSOE.

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 7 de diciembre de 2021 se ordenó la apertura del trámite de Consulta Pública para la modificación de las Bases reguladoras del desarrollo del Inmemorial Torneo del Toro de la Vega, así como la elaboración de una Memoria que recogiera, de manera resumida y clara, toda la información precisa para que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realizaran aportaciones sobre ella tuvieran la posibilidad de emitir su opinión sobre la materia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). A tal efecto, los ciudadanos, organizaciones y asociaciones interesados/as han podido, durante el plazo de 20 días naturales a contar desde la publicación del anuncio que recogía la información de la Memoria, en la sede electrónica de la web municipal, el día 7 de diciembre de 2021, hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el mismo.

Nueva ordenanza

Al igual que la anterior, se mantiene tanto la hora del torneo como los límites establecidos para la lidia, partiendo desde la calle San Antolín, bajando dicha calle, calle Empedrado y el Puente sobre el río Duero, para alcanzar el pago de Valdegalindo, donde allí elija dicho toro, a su mejor conveniencia la dirección a seguir.



La principal novedad vendrá en el vencedor, ya que será el primer lancero que consiga colocar la divisa en la espalda del toro- entendiéndose por espalda la parte del toro situada entre el morrillo y el brazuelo-. Como máximo se le podrán colocar al toro 7 divisas, dándose por finalizado el Torneo si ocurriese este hecho, y llegado este caso, el toro sería proclamado vencedor del Torneo o bien el Torneo sería declarado nulo, siempre a juicio del Jurado o Comisión.

Quedará terminantemente prohibido alancear premeditadamente al toro si no es con el fin de colocarle la divisa. Si algún lancero intentara mermar al toro sus facultades físicas, el jurado emprenderá las medidas necesarias sobre el mismo.

Para su valoración, se creará un Jurado o Comisión los cuales no podrán intervenir en el alanceamiento del toro, obrando de forma imparcial y dando justo vencedor. El fallo del jurado no saldrá a la luz pública hasta determinar el vencedor o incluso dejar nulo el torneo.

Los modos de alanceamiento serán a pie o a caballo. Todos los lanceros que quieran participar en el Torneo deberán inscribirse en el Ayuntamiento de Tordesillas en el plazo indicado a tal efecto. El número máximo de lanceros que podrán participar en el Torneo será de 50. El Ayuntamiento de Tordesillas establecerá cada año cuántos de éstos serán a pie o a caballo, siendo este quien entregará a cada lancero que participe en el Torneo una única divisa.

Finalizado el Torneo se devolverá el toro a los prados comunales de la Villa, donde, si resultara vencedor del Torneo, recibirá los honores correspondientes.

Tipo de lanza

La lanza usada en el Torneo debe ser aprobada previamente por el Ayuntamiento de Tordesillas. Esta no tendría hoja de metal y estaría formada por un mástil cilíndrico de 2,80 metros de longitud como máximo. En uno de los extremos irá una divisa compuesta por cintas de tela de uno o más colores, sujetas con un punzón o un doble arpón de una longitud máxima de 80 milímetros, de los que 30 milímetros como máximo serán destinados al elemento punzante, que tendrá una anchura máxima de 16 milímetros.

