Disfrutar y pasar de ronda, objetivos del Real Valladolid en la Copa

"Tenemos plantilla amplia, competitiva y compensada. Los que van a jugar contra el Betis son los que han ido eliminando equipos y nos han traído hasta aquí, hemos preparado el partido para ganarlo, tenemos muy buenas sensaciones en casa y es verdad que viene un gran equipo, con muchas alternativas, buen juego y confianza, es un partido para disfrutar, la afición, jugadores, todos, y para ganar". Así de contundente se ha mostrado el entrenador del Real Valladolid, José Rojo 'Pacheta', técnico del Real Valladolid, de cara al partido que hoy, 20:00 horas, le enfrenta en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey al Real Betis.

Un choque en el que el conjunto blanquivioleta recibe al tercer clasificado de Primera división, pero en el que no va a perder su identidad. "No vamos a especular" fue tajante el míster, que mandó el mensaje de la fortaleza que atesora el equipo en su feudo -donde solo se ha perdido un encuentro de doce- al recordar que "la gente va a volver a disfrutar, apretando, identificados, no es fácil conseguir seis victorias seguidas en la liga".

Un duelo condicionado por las bajas motivadas por la Covid-19, la última la de Luis Pérez, circunstancia que afronta el Pucela con la certeza de tener "muchas opciones" a pesar de ello, incluso la de los canteranos: "Fresneda está preparado para jugar, al igual que Narro, vendrán citados pero la alineación no está decidida".

El virus vuelve a cambiar los planes de entrenamiento

Sobre la incidencia del virus en el equipo, reconoció que "arrancamos la pretemporada con estas mismas sensaciones, pero ahora es más violento porque tenemos los puntos en juego, es verdad que hay una incertidumbre tremenda, intentamos poner todos los medios, más cuidado, prevención, mascarilla, distancia de seguridad".

Sobre el rival, un equipo que en la máxima competición nacional acumula diez victorias, tres empates y seis derrotas, abogó por "juegue quien juegue estar espabilado y a lo nuestro" y destacó sobre ellos que "van terceros, son elásticos, rápidos, preciosos" pero puso el foco en que "nosotros competimos y vamos a competir pensando en pasar la eliminatoria".

