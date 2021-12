El PP de Valladolid carga contra Puente con la campaña 'Óscar Miente'

Aunque en las fechas navideñas los mensajes que cruzamos con las personas que conocemos suelen ser de buenos deseos y de que el próximo año nos depare lo mejor, los parlamentarios del Partido Popular por Valladolid, en la última rueda de prensa del 2021, no han bajado el pistón respecto a sus críticas hacia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y al alcalde de la ciudad, Óscar Puente. Especialmente a este último a quien, como regalo de Navidad, le han preparado una campaña en redes sociales con el hashtag #Óscar Miente.

Todo porque, según el diputado Eduardo Carazo, prometió presentar una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para aumentar hasta los 300.000 euros la partida para la Ciudad de la Justicia que se fijó en 100.000 y finalmente se ha quedado en esa cantidad.

“Esperamos en el Congreso que el grupo parlamentario del PSOE presentara esa enmienda. Como no lo hizo, desde el PP presentamos una enmienda para que se llegara al millón de euros que finalmente fue rechazada por parte del grupo socialista”. Por eso ha subrayado que “o no manda nada en Madrid y aunque la ha querido presentar no le han hecho caso, o ha mentido desde el principio para evitar las críticas que se hicieron por la falta de presupuesto a este proyecto”.

La campaña contará con un vídeo en el que Puente aseguraba la presentación de esa enmienda en una entrevista concedida a un medio de comunicación y en la que también se explican las iniciativas presentadas por los populares al respecto y que han sido rechazadas por el PSOE.

¿Se ha pasado del "socialismo en Valladolid al Puentismo?"

Este punto ha venido a colación de las críticas que desde el PP se han hecho a los Presupuestos Generales del Estado a los que la senadora Mercedes Cantalapiedra ha calificado de “malos para España, para Castilla y León, así como para Valladolid”. Cantalapiedra ha hecho repaso a varios de los proyectos que, a su juicio, quedan olvidados haciendo hincapié en el soterramiento de las vías del tren.

Campaña del PP #ÓscarMiente

Un sueño en el que “hay socialistas que también creen y a los que Óscar Puente margina”. Por eso se ha preguntado si “¿ha acabado el socialismo en Valladolid y se ha convertido en Puentismo lo mismo que acabado el socialismo en España para pasar a ser Sanchismo”?”.

En esa línea de críticas, la senadora ha culpado a Puente de ser “cómplice” con las cuentas del estado y ha explicado que el alcalde “mantiene un silencio cómplice” con unos PGE a los que desde su partido han presentado hasta 2.175 enmiendas “siendo todas rechazadas”.

