Ciudadanos presenta 16 enmiendas a los presupuestos de Valladolid por 18 millones de euros

Ciudadanos ha presentado un total de 16 enmiendas a los presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid por valor de 18 millones de euros. El concejal liberal, Pablo Vicente De Pedro, ha dejado claro que el dinero “hay que invertirlo bien, no con fines electoralistas”. En este sentido, ha reivindicado que las enmiendas “son concretas, realistas, adecuadas. Tienen como objetivo hacer la vida más fácil y más amable, e impulsar el crecimiento de la ciudad. No engañan a nadie”.

El edil de la formación naranja ha avanzado este martes el contenido de las 16 enmiendas que Cs presentará a los presupuestos municipales de 2022, entre las que se encuentran restablecer el plan de empleo joven, la reforma del Cine Castilla, la adecuación de la glorieta de San Agustín, dotaciones para la adquisición de material escolar, peatonalización de la calle Reyes o la construcción de un centro deportivo en el centro de la ciudad.

Pablo Vicente ha mostrado su preocupación por los presupuestos que han puesto encima de la mesa PSOE y Valladolid Toma La Palabra: “Sus cuentas no se ajustan a la realidad de la ciudad. Hay partidas muy importantes que no contemplan ningún incremento, algunas inversiones estratégicas no tienen dotación o no entran si quiera en estos presupuestos, y las que la tienen, es mínima”. Del mismo modo, ha recordado que tampoco terminan de ejecutar los proyectos previstos en los anteriores: “Estos presupuestos responden claramente a un interés partidista”.

Además, dentro de las enmiendas presentadas por Ciudadanos, figuran la reurbanización de la calle Pío del Río Hortega, la permeabilización de la Plaza San Juan y un informe técnico-económico sobre el soterramiento, además de la creación de un centro cívico en Pinar de Jalón y un centro para mayores en Covaresa. Asimismo, propone partidas para la adquisición de parque público de vivienda, y la construcción de una escuela infantil en la zona centro.

Por otro lado, Vicente de Pedro ha recalcado la decisión de la formación liberal de no apoyar los presupuestos presentados por el equipo de Gobierno, recordando que, a la hora de revisar el ejercicio 2021, “hemos comprobamos que no se habían cumplido la totalidad de los acuerdos, especialmente en las áreas de espacio urbano, educación, servicios sociales e innovación. “No se puede confiar en quien nos ha mentido”, ha concluido Vicente.

