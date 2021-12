Denuncian el "riesgo que corren" los niños por la falta de enfermeras en el Río Hortega

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Valladolid denuncia que el Hospital Río Hortega no está cubriendo la plantilla de enfermeras del Servicio de Urgencias de Pediatría y de la unidad de hospitalización de este mismos área, dejando la asistencia bajo mínimos con el riesgo que esto supone para la salud de los niños.

La última situación se ha producido el pasado jueves por la noche, cuando en el Servicio de Urgencias de Pediatría del Río Hortega, que cubre a una población infantil de cerca de 33.000 menores, de 4:30 a 8 de la mañana la Dirección de Enfermería decidió dejar a una única enfermera atendiendo todo el servicio de Urgencias -que abarca la sala de triaje, 4 boxes, 6 camas de observación, la sala de trauma y la sala de reanimación. Según, SATSE, "no hay que ser profesional sanitario ni gestor para saber que esto es totalmente inviable y ha puesto en grave riesgo la atención sanitaria, ya que si hubiera llegado un niño en situación de urgencia vital como puede ser una parada cardiaca no se le hubiera podido prestar la atención urgente necesaria al no poder llevarse a cabo una Reanimación cardiopulmonar avanzada con un solo profesional enfermero".

Esta situación no ha sido puntual ni está condicionada por la actual situación epidemiológica derivada del COVID. La asimilación del área de traumatología por el servicio de pediatría y el cierre de las urgencias de atención primaria del centro de Arturo Eyries se llevó a cabo con el compromiso de incrementar la dotación de las enfermeras en el Servicio de Urgencias de Pediatría del Río Hortega, pero esta dotación no es suficiente para cubrir todas las áreas de asistencia de la urgencia, ya que solo se reforzaron las tardes y los fines de semana con una enfermera a mayores y, aun así, son numerosos los días en que no se cubre esa dotación mínima de enfermeras en los turnos de mañana y tarde y se dejan dos enfermeras para atender todo el servicio. Pero ya el dejar a una enfermera sola en un turno de noche ha cruzado todos los límites de seguridad del paciente.

SATSE también denuncia que esta misma falta de interés por la atención pediátrica se está produciendo en la unidad de hospitalización, donde en la época de mayor demanda de hospitalización pediátrica por el incremento de casos de menores con bronquiolitis y procesos infecciosos, son numerosos los días en los que una única enfermera atiende a todos los niños ingresados en planta que consta de 19 camas. Así mismo sólo 1 enfermera atiende las 6 camas del área denominada cuidados intermedios, en numerosos casos ocupada por niños que precisan de respirador y que no deja de ser una unidad equiparable a cuidados intensivos.

Esta situación está comprometiendo de forma muy grave la asistencia pediátrica y poniendo en riesgo la vida de los menores, según el Sindicato de Enfermería, que añade que "es incomprensible que, tras la incorporación de más de 181 enfermeras provenientes del proceso selectivo en el mes de octubre, la falta de previsión y organización del hospital en la contratación de enfermeras esté provocando esta situación".

Desde SATSE Valladolid se exige que se tomen medidas y se asegure la cobertura de enfermeras con carácter urgente y confirma que va a denunciar esta situación ante el Servicio de Inspección Sanitaria.

