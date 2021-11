El transporte sanitario alza su voz bajo la nieve al grito de: “Consejera dimisión”

“Nos manifestamos porque estamos hartos de que se nos menosprecie en la negociación de un convenio que se está negociando. Nos vemos obligados a llevarla a cabo porque la repercusión económica y social que se está negociando no es acorde a lo que queremos”, ha asegurado Raúl Arnáez, presidente del Comité de Empresa de Ambuiberica en Valladolid.

La protesta, que ha recorrido las calles de Valladolid desde el Hospital Clínico Universitario, a las 11.30 horas, y ha finalizado en la Consejería de Sanidad, ha denunciado la situación laboral de los trabajadores del transporte sanitario. Este periódico les contaba el martes la situación con ambulancias con exceso de kilómetros, neumáticos en mal estado e incluso sabotajes con soportes vitales que acababan con las ruedas pinchadas.

El transporte sanitario se manifiesta en Valladolid

“Los técnicos sanitarios estamos con un convenio de 2010 y una pérdida salarial de un 30%. Somos de los peores pagados de España, tras una pandemia en la que hemos tenido que atender a pacientes COVID-19. No se presta un servicio de calidad que debería ser primordial en una Ley de Contratos Públicos”, ha asegurado Arnáez.

Mañana abordarán una nueva reunión con la patronal con una nueva oferta que “no cumple para nada nuestras pretensiones laborales ni económicas”, ha añadido el presidente del Comité de Empresa de Ambuiberica en Valladolid, que ha añadido que los sabotajes se han producido en varios soportes de la provincia de Valladolid, en Medina y Cigales, a los que hay que añadir los de Burgos y León.

“Estamos pendientes de una sentencia del Tribunal Supremo porque hacíamos más de 200 horas al año que queremos que se contabilicen como extraordinarias. Pensamos que nos van a dar la razón”, ha finalizado el presidente del Comité.

Un servicio público

Por su parte, el delegado de USAE, Juan Antonio Palomar, ha añadido que “la Consejería tiene que coger el toro por los cuernos para internacionalizar el servicio”. “Creemos que el transporte sanitario no es un negocio”, ha afirmado.

“Nos manifestamos los tres sindicatos que no estamos en la mesa negociadora. Creemos que este convenio que se quiere firmar no representa a los trabajadores y hoy estamos aquí para reivindicar esto. Queremos un convenio pero no a cualquier precio. Esperemos que recapaciten y no se lleve a cabo el que plantean”, ha explicado en declaraciones a este periódico.

Más de un centenar de personas ha recorrido las calles de Valladolid al grito de “consejera dimisión” por unos salarios y condiciones dignas para el transporte sanitario”.

