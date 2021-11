Un superbus preparado para la Supercopa

Recién llegado de Guipúzcoa, el nuevo autobús oficial del VRAC Quesos Entrepinares fue el gran protagonista de la presentación de la Supercopa, que se celebrará el domingo (12.00) en Pepe Rojo. El acto sirvió para escenificar la renovación de la relación que desde la fundación del VRAC, en 1986, une a la empresa vallisoletana Interbus y al VRAC. Una colaboración que alcanza ya los 15 años y que se prologará, al menos, hasta 2025. José María Valentín – Gamazo quiso agradecer a Jorge Ruiz, su gerente, y a toda la familia de Interbus, la confianza depositada en el VRAC, que durante la temporada realiza centenares de desplazamientos en los autobuses, ya que no solo el equipo de División de Honor se traslada a sus partidos en sus autocares, sino que también lo hace toda la cantera quesera, así como el equipo femenino y Sub 23.

Con carrocería Irizar y motor Scania, se trata de un autobús de última generación que también tienen equipos como el Real Madrid o el Liverpool, del cual existen en carretera sólo 300 unidades. La climatización cuenta con un sistema de purificación del cien por cien del aire cada tres minutos, valorando la importancia de seguridad en los tiempos actuales. El vehículo se ajusta también a los estándares medioambientales, con los niveles más bajos de contaminación posibles.

Diego Merino: “Que no estemos bien no significa que no vayamos a tener nuestras opciones”

A nivel deportivo, fue Diego Merino el encargado de analizar la previa del encuentro frente al Lexus Alcobendas: “Puede ser un buen punto de inflexión sobre cómo llevamos la temporada y cómo queremos que realmente sea. Estamos en una pretemporada perpetua y no es lo normal a estas alturas. Intentamos reconducirlo con los mayores entrenamientos grupales posibles”. Merino apuntó que “no es el momento deseado para una final, pero a la vez es una oportunidad para nosotros. Ganar nos daría una dosis de positivismo. Que no estemos bien no significa que no vayamos a tener nuestras opciones”.

Para encontrar los motivos de la mala dinámica de resultados, el técnico del VRAC señaló que “hemos tenido un mes fuera al capitán y eso se nota. Es un referente. A ver si esta situación se termina y podemos tener una racha de buenos entrenamientos, buenos partidos y empezar la temporada”. Sobre el rival, Merino indicó que “mantiene a la mayoría de la plantilla y hace muchas de las cosas del curso pasado. Es un equipo muy competitivo, tal y como vimos el domingo”. Diego Merino espera “hacer unos buenos 20 minutos iniciales para que a ellos les entren dudas. Los hemos regalado en estos últimos partidos y queremos ser un equipo serio”.

