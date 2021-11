Valladolid se adhiere a Alianza de ciudades contra la obesidad

El Ayuntamiento de Valladolid ha decidido hoy, durante el Pleno, adherirse a la Alianza de ciudades contra la obesidad y cooperará con la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición en este proyecto. La decisión se ha tomado con el apoyo a la moción presentada en este sentido por PSOE, Partido Popular, Valladolid Toma la Palabra y Ciudadanos en la que han defendido considerar “indispensable” la colaboración estrecha entre las entidades locales, la comunidad científica, la sociedad civil y el sector privado en el diseño de proyectos urbanos que promuevan “una alimentación saludable y una actividad física regular”.

Asimismo, se ha apoyado “el diseño de programaciones y la realización de actividades que contribuyan a potenciar las políticas en esta materia en el marco de la Estrategia Alimentaria de Valladolid”.

Para defender la moción el concejal del PSOE, José Antonio Otero, ha explicado que, la obesidad, “es un problema de salud que afecta al 30% de la población y se produce por el desequilibrio de calorías ingeridas y gastadas”. Esta situación provoca “problemas cardiovasculares, artritis, diabetes o cáncer”, algo que se agrava aún más en la infancia. “El Ayuntamiento es consciente de ello y opr eso se han hecho o apoyado actividades para informar sobre una mejor alimentación”.

Por Valladolid Toma la Palabra ha intervenido la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, quien también ha defendido la oportunidad de adherirse a una alianza que defiende “con fundamentos científicos, programas para combatir esta enfermedad”. La misma postura que ha defendido el portavoz de Ciudadanos, Martín Fernández Antolín, quien ha hecho hincapié en que “medidas de este tipo son necesarias”.

Mientras, el concejal del PP, Rodrigo Nieto, ha indicado que “los hábitos de vida saludable son importantes para combatir muchas enfermedades y tiene que hacerse, eso sí, sin la politización en esta materia que puede provocar cierta desconfianza”. Algo que considera que ha ocurrido en algunas campañas del Ministerio de Consumo que “deberían de haber contado con mayor consenso”. Además, Nieto ha pedido que la adhesión no se quede “solo en eso, sino que se acompañe de medidas y programas”.

Vox se opone a la adhesión por ver componentes "ideológicos"

Y aunque la moción ha contado con el apoyo de cuatro de los cinco grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, no pudo hacerse por unanimidad por la negativa de Vox. Su portavoz, Javier García Bartolomé, ha agradecido que “se traigan mociones de este tipo al Pleno y estamos de acuerdo con que la obesidad es un problema en la sociedad española”. Pero a pesar de ello, anunció que no votaría a favor “porque se ha mezclado con la Estrategia Alimentaria de Valladolid que está impregnada de lo peor de la Agenda 2030”. Porque según el líder de Vox, esa estrategia “se basa en postulados ideológicos y no votaremos a favor de ellos ni de las prohibiciones que propugna el Ministerio de Consumo”.

