El Arzobispado limpiará los pegotes de cemento de la Iglesia de Santa María de Castronuño

“Alguna persona que no informó a la Junta de Castilla y León realizó esta restauración hace 20 años. Ha acudido un técnico a valorar ese cementillo. El Arzobispado está interviniendo en la actualidad en el coro de la iglesia. Lo limpiara cuando se programe otra intervención”, han asegurado desde el Arzobispado en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

Todo tras el debate que se abrió en Castronuño en el que se valoraba si la “desafortunada” intervención en la Iglesia de Santa María del Castillo, joya de la localidad, se había realizado en los últimos días o hace años, como ha quedado contrastado.

“Es algo que estéticamente es muy feo pero no daña nada. El Arzobispado retirará el cemento pero no hay proyecto ni ha dado tiempo a hacerlo, ni es inminente. Cuando haya otra actuación se afrontará pero no hay fecha fijada”, han añadido fuentes del Arzobispado.

“Es lo que llevo reivindicando durante los últimos días. La recibo como una excelente noticia”, ha asegurado el alcalde de Castronuño, Enrique Seoane tras conocer la noticia.

La Iglesia de Santa María del Castillo es una de las más valiosas muestras del románico zamorano en la provincia de Valladolid que está ubicada en el Parque de la Muela y que es testigo perenne del discurrir del río Duero a su paso por Castronuño.

