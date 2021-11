La odisea de Yolanda para llegar a Castronuño a cuidar de su madre y hermana dependiente

El pasado viernes EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León les contaba que el Ayuntamiento de Castronuño, por unanimidad, había sacado adelante en el pleno del jueves 28 de octubre una moción para instar a la Junta de Castilla y León a tomar las medidas necesarias para que el servicio de transporte a la demanda de la línea de autobús Villafranca de Duero – Tordesillas volviera a tener un vehículo con capacidad de, al menos, 55 plazas para garantizar las necesidades de transporte de pasajeros de los municipios afectados.

En la moción se podía leer como este vehículo “había sido sustituido por un microbús de 21 plazas” dejando una disponibilidad de “cuatro para los usuarios del transporte a la demanda” ya que las otras 17 las ocupan los estudiantes de ESO, Bachillerato y Grados de Formación Profesional de Villafranca de Duero y Castronuño cuando acuden a sus centros de escolarización correspondientes en Tordesillas.

La medida afecta a personas como Yolanda Vítores Álvarez, de 59 años, auxiliar de enfermería y con residencia en Valladolid, que se ha quedado dos veces en tierra, sin poder llegar a Castronuño, para cuidar de su madre y de su hermana dependiente.

El caso de Yolanda

“El lunes 25 de octubre llamé para solicitar el autobús a la demanda y me dijeron que se encontraba bloqueado. Pregunté a La Regional después y me informaron de que habían puesto un microbús. No daba crédito a lo que me decían. Me parecía irreal que a tres pueblos como Villafranca, Castronuño y Pollos se les dejara incomunicados”, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, Yolanda.

La afectada quería llegar hasta la localidad vallisoletana para cuidar de su madre y de su hermana, dependiente, pero ese día no pudo hacerlo. “Yo no tenía otra forma de llegar a Castronuño”, confiesa, para añadir que muchas personas “no siempre disponen de vehículo propio para llegar al medio rural”.

Dos han sido las ocasiones ya que nuestra entrevistada no ha podido llegar a su destino a dar el cuidado que sus dos familiares merecen. “Si la Junta no repone el servicio ir a ver a mi madre, de 85 años, y a mi hermana discapacitada va a ser una tarea muy complicada”, confiesa resignada.

Solución: reestablecer el servicio

“Supone un atentado contra los intereses de desarrollo de los municipios afectados y sus gentes. A pesar de los discursos que desde la administración regional se dan aludiendo a la lucha contra la despoblación y en favor del medio rural, este tipo de recortes y merma de servicios siguen sucediendo, suponiendo un nuevo atropello contra los servicios de la población rural”, finaliza la moción aprobada por unanimidad por IU-Toma La Palabra, PP y PSOE.

En consonancia, Yolanda pide a la Junta de Castilla y León “no restringir este servicio” y “facilitarlo a personas de avanzada edad” alzando la voz con el fin de que “se restablezca el autobús de 55 plazas” y se suprima el microbús de solo 21, que no alcanza a prestar la utilidad que se necesita.

Sobre este microbús nuestra entrevistada explica que “se viaja ajustadito” con una “escasa separación entre unos viajeros y otros” y añade que “no dispone de maletero” por lo que maletas, sillitas de bebés, andadores o cualquier paquete a transportar “comparte espacio con los viajeros” siendo “un peligro en caso de accidente”.

El drama de un mundo rural que agoniza

El alcalde de Castronuño, Enrique Seoane, era crítico con este cambio y cargaba contra la institución regional afirmando que “’La España Vaciada’ es causa de políticas y acciones vaciadoras como esta” y aseguraba que una vez más “los discursos van en favor del medio rural y los hechos en contra”.

Yolanda, en consonancia con el primer edil del municipio, añade que “no sirve de nada que se quiera llevar Internet al mundo rural” y que de la misma forma “aíslen a las personas dejándolas sin transporte en los pueblos” aseverando que “Internet no te lleva al médico, al dentista o a disfrutar de otros servicios básicos”.

“Respetar los servicios esenciales, dar facilidades, no poner obstáculos como están haciendo. Al final, compartir medio de transporte es, además de luchar contra el fin del medio rural, favorecer la lucha contra el cambio climático y apostar por las relaciones entre las personas”, finaliza Yolanda.

Una vallisoletana que busca volver a llegar a Castronuño, en bus, para cuidar de su madre y también de su hermana.

