El joven diseñador vallisoletano que triunfa con sus vestidos en la alfombra verde de la Seminci

"Fue un amor a primera vista". Tanto la actriz María Silvia Esteve como la empresaria hotelera Yasmina C. Cerdá Gregori coincidieronn en lo primero que sintieron al ver los vestidos que escogieron. El autor de las obras es Alejandro Maíllo, un joven diseñador vallisoletano que esta semana ha cumplido uno de sus sueños, vestir a dos personalidades en la alfombra verde de la Seminci.

La empresaria hotelera señala que su modelo tenía "un sutil toque a rayos de luz", mientras que María Silvia Estévez afirma que en su caso es "elegante, un clásico, pero a la vez con su toque sensual".

Yasmina C. Cerdá Gregori con el vestido de Alejandro Maíllo y el dibujo del diseño

El gusto por la moda y el diseño es una vocación que Alejandro Maíllo lleva viviendo desde que dio sus primeros pasos de niño. Su abuela materna era modista y según señala el joven diseñador "tuvo mucho que ver".

Tras primaria, la ESO y bachillerato lo tuvo claro, "no dudé en ningún momento que lo mío era el diseño de moda, y me fui a Burgos a la Escuela de Arte y Superior de Diseño", explica. Tras presentar para su proyecto final una colección nupcial llamada 'De filigrana y seda', Alejandro puso rumbo a Vitoria-Gasteiz para seguir creciendo profesionalmente en el showroom de una diseñadora.

El vallisoletano, que es un apasionado de los vestidos de novia y alta costura, regresó a su Valladolid natal un año y medio después y desde entonces sigue mostrando sus trabajos en la ciudad del Pisuerga.

Debut profesional

Precisamente, su trabajo 'De filigrana y seda', le llevó a debutar profesionalmente y encima con un galardón a nivel regional. Ganó el premio al 'Mejor Estilista' organizado por la Pasarela de Castilla y León. Un reconocimiento que puso el nombre de Alejandro Maíllo en el panorama de la moda de la Comunidad.

Seminci y sueño cumplido

Tras conocer la existencia del 'showroom' de la Seminci durante sus estudios de grado, Alejandro no había visto la oportunidad de presentarse. Sin embargo, en esta última ocasión contaba con su nueva colección, 'New Rules', y se dijo a si mismo, "¿por qué no? ¡Inténtalo!".

María Silvia Esteve con el vestido de Alejandro Maíllo y el dibujo del diseño

De repente, un día la organización de Seminci llamó al vallisoletano para confirmarle que no había ningún problema en que se presentase. Al día siguiente y con la ayuda de su madre Julia, Alejandro se presentó allí con sus ocho vestidos. "La colección está inspirada en el antiguo Hollywood y las alfombras rojas, así que no había mejor ocasión para mostrarla al mundo", explica.

"Cuando me llamaron para decirme que habían escogido uno de mis diseños para la gala de inauguración del festival no cabía en mí, llame enseguida a toda mi familia y amigas para decírselo. Acudí al 'showroom' cuando apareció por allí la actriz María Silvia Esteve que escogió otro de mis diseños, en media hora tuve que ajustarselo para que pudiera lucirlo esa misma noche. Podría decir que fue un momento que jamás olvidaré y empezaba a ver qué todo el esfuerzo depositado durante tanto tiempo, daba sus frutos", cuenta emocionado.

Castilla y León, cuna de grandes diseñadores

Alejandro Maíllo está convencido de que Castilla y León es cuna de grandes diseñadores consagrados y también de nóveles. Además, eventos como la pasarela de Castilla y León y la propia Seminci, son oportunidades de oro para que estos jóvenes diseñadores puedan mostras "sus expresiones y su arte".

Techo infinito

El vallisoletano está empezando a dar sus primeros pasos en el mundo de la moda, pero él tiene claro que su techo "es infinito" pero es consciente y humilde. "Vengo de una familia sencilla por lo que siempre he tenido los pies en el suelo y sé lo que cuesta conseguir las cosas pero solo tengo 26 años y tengo mucho tiempo por delante para nunca dejar de trabajar y seguir luchando por conseguir todos mis sueños", finaliza.

Sigue los temas que te interesan