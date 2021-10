Valladolid, nuevo hogar para Jorge Ángel, el enfermero más viral de Tik Tok

Valladolid acoge desde el pasado 18 de octubre al enfermero más famoso de España, Jorge Ángel, que cuenta con más de dos millones de seguidores en Tik Tok y se ha convertido en todo un fenómeno de masas. El conquense ha aterrizado en la ciudad del Pisuerga tras conseguir la plaza definitiva en las oposiciones del 2019. Dos años después su estancia pasa a ser real y definitiva en una ciudad en la que "nunca antes había estado".

Enfermero e influencer al mismo tiempo, la vida de Jorge Ángel dio un giro inesperado tras el boom de Tik Tok durante la pandemia. "Yo empecé haciendo vídeos bailando como todo el mundo, pero me dí cuenta que me apetecía educar a la gente sobre primeros auxilios, sexualidad o el propio coronavirus", señala el tik toker a este periódico.

Unos temas que llegaron a los más jóvenes, que comenzaron a seguir en masa a este joven enfermero que dio en la tecla perfecta combinando su contenido con el humor, el baile y la educación. "Fui creciendo poco a poco y ahora ya somos más de 2 millones de usuarios", declara.

Valladolid, ciudad de oportunidades

Tras lograr la plaza en 2019, a Jorge Ángel le destinaron a Castilla y León y eligió la ciudad vallisoletana porque era "más grande" e iba a tener "más oportunidad". Una urbe la cual nunca había visitado y que tras una semana en estas tierras el enfermero ya afirma rotundamente que es un lugar "con vida".

"A mi Móstoles me ha dado mucho, han sido seis años donde he aprendido todo lo que se, pero es verdad que es una ciudad muy dispersa", explica. Un aspecto totalmente opuesto al que se ha encontrado en Valladolid, ya que aquí "todo el mundo sale al centro", dando lugar a un buen ambiente y eso ha sido lo que "más" le ha "gustado" de momento.

Sexualidad como tema tabú entre los jóvenes

Tal y como explica Jorge Ángel, el perfil de Tik Tok pegó un subidón de seguidores tras comenzar a hablar sobre la sexualidad. Un tema el cual no suele hablarse de manera abierta entre la sociedad. "Antes ya se daban pocas charlas sobre el tema, pues ahora menos", asegura.

Internet ha abierto las puertas para acceder a todo tipo de información, pero también es un espacio donde hay tal calibre de datos, documentación y fuentes, que "al final es un lío". "Yo muchas veces me meto a buscar algo a internet y acabo peor que cuando no", afirma el sanitario.

Precisamente, la sexualidad es un tema tabú no solo para los jóvenes, si no para la sociedad en general. Internet en ese aspecto se ha convertido en un nicho principal para la búsqueda de información y Jorge Ángel, concienciado con esa labor de divulgación y rigurosidad, quiere compartir esos conocimientos que, aunque a veces "sean básicos", sean lo suficiente como "para no tener un problema".

"La información que hay que dar en redes sociales tiene que ser clara y concisa, tu no puedes pretender contar mil cosas en un vídeo de 30 segundos, la información que debes dar, aunque sea mínima, tiene que quedar clara", insiste el enfermero.

Tik Tok cambió la vida de Jorge Ángel

La idea de la fama inunda las mentes de muchas personas que sueñan con llegar a ser conocidos en algún momento. Tik Tok le ha dado esa oportunidad a Jorge Ángel, pero esta faceta también supone un duro esfuerzo a mayores en su vida.

"Me ha cambiado la vida porque al final es un trabajo añadido. Lo hago porque me gusta, pero antes hacía otras aficiones y ahora me tengo que repartir más el tiempo", asevera el recién llegado a Valladolid.

A pesar de todo, Jorge Ángel tiene los pies en el suelo. Tik Tok ha supuesto un boom en su vida que no esperaba y explica que sí que le paran "por la calle", pero no se quiere imaginar el que tenga 10 millones de seguidores. "Hay que ser consciente de que un día te conoce todo el mundo y al día siguiente nadie sabe de ti", añade.

Las diferencias de un hospital y un centro de salud

Y es que no solo Tik Tok ha cambiado la vida y el ritmo de la misma al enfermero. Tras estos años en Móstoles, Jorge Ángel llevaba ya otros tantos sin trabajar en un hospital, pues lo hacía en un centro de salud, y entre un lugar y otro "hay muchas diferencias".

El joven explica que en el centro de salud él tenía su propia consulta, se organizaba de la manera que mejor le venía y citaba a sus pacientes cuando creía que era necesario. Sin embargo, señala que en el hospital según llegas "te encuentras con que ya hay mucha gente", y es un "no parar".

Además, ha coincidido que en la unidad en la que está las pruebas se hacen con los pacientes dormidos, de manera opuesta al centro de salud, que es más "hablar con el paciente y estar más tiempo". "En primaria se curra mucho, pero la velocidad del hospital es mucho mayor", asegura.

En definitiva, Valladolid será la casa de Jorge Ángel, el enfermero más influyente de España, que ha escogido la ciudad pucelana para crecer personal y profesionalmente. Además, asegura a este periódico que se dejará ver tanto en el polideportivo Pisuerga, como fan declarado del baloncesto, pero también en el estadio José Zorrilla. "Siempre que voy a un sitio me gusta ver todo y aquí me he dado cuenta que hay mucha afición al fútbol y al basket y claro que iré", finaliza.

Sigue los temas que te interesan