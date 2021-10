Dos de dos para Caja Rural CPLV y Munia Panteras

El Caja Rural CPLV y el Munia Panteras solventaron sus dos compromisos de este sábado lejos de Canterac con sendas victorias. Por un lado, el conjunto masculino doblegó, tras una buena primera parte, al Metropolitano para auparse a la primera plaza de la Liga, a la espera de lo que haga este domingo el Rubí. Y por la otra, el cuadro femenino sumó contra el CB Tsunamis (1-2) su segunda victoria consecutiva, también situándose en esa primera plaza, de la misma manera a la espera de que juegue el Rubí catalán este mismo domingo.

En Bilbao, pese a las bajas de dos de los jugadores habituales, Javi Tordera y Mario Díez, el Caja Rural CPLV salió dispuesto a no dejarse sorprender desde el primer minuto. Fruto de ello fueron los dos primeros goles, antes del minuto 3. El primero, en una transición rápida, con pase de Marcos Pérez a Dani Díez y lanzamiento de éste a la red a los 30 segundos. Y el segundo, con una gran asistencia de Carlos Cabrera a Eloy Valls, que no desaprovechó. Pese al control y el dominio del disco, los vascos no se vinieron abajo y recortaron a los 9 minutos, con un tiro esquinado de Aingueru Peiteado.

El encuentro, que podía complicarse, lo trató de llevar a su terreno la escuadra de Olmo Ercilla, que hizo el tercero, por medio de Miguel de Saja, a 9 del descanso. La primera superioridad vallisoletana fue aprovechada por Andrés Baños, tras un despeje del portero local. Y acto seguido llegó el 1-5, en una contra rápida con Pablo Sierra y remate final de Marcos Pérez. Con ese marcador y el partido casi resuelto, la segunda parte trajo dos dianas más, una del Metropolitano, obra del internacional sub 18 Israel García; y otra del Caja Rural CPLV, en una jugada desde atrás, plena de velocidad y técnica, de Carlos Cabrera. Con ese 2-6 y los tres puntos para Valladolid acabó el encuentro.

Triunfo muy importante para las chicas

Por su parte, el Munia Panteras volvió a ganar lejos de casa, aunque le costó. Las vallisoletanas viajaban a Barcelona conscientes de que la pista del CB Tsunamis es complicada. Y así salieron a la pista. Se adelantaron a los 4 minutos, por medio de Ana de Saja tras un buen robo de Anna Domenech y pase atrás. Pero a las de Andrés Portero les costó hacer su juego y a los 11 minutos llegó el empate, por medio de Mercé Vilaró, sorprendiendo por detrás de la portería.

Con ese 1-1 se llegó al descanso. Tras él, de nuevo el Munia Panteras logró ponerse por delante. A los 3 minutos de la reanudación, Olivia Monjas cedía la pastilla a Ana Sierra para que ésta, desde lejos, pusiese el 1-2. Pese a ir por delante, la falta de acierto y la igualdad del resultado llevó la tensión hasta el final. Los tres puntos colocan a las Panteras, con 7, primeras, empatadas con Tres Cantos y con Rubí, con un punto y un partido menos.

Sigue los temas que te interesan