El Atlético Valladolid remonta en Antequera para llevarse una victoria clave

El Recoletas Atlético Valladolid afrontaba hoy en Antequera una cita subrayada en su calendario muy importante para su futuro inmediato dentro de la Liga Sacyr Asobal. Puntuar ante el colista le daría tranquilidad y tiempo de cara a avanzar en la recuperación de sus jugadores lesionados, y no hacerlo, encendería las luces de alarma y convertiría el choque de la semana venidera en Huerta del Rey, sábado a las 20:00 horas, ante el Unicaja Banco Sinfín, en una cita demasiado determinante a estas alturas de competición.

Por suerte salió cara y los gladiadores azules yendo de menos a mas no fallaron y se llevaron los dos puntos de pista malagueña, 24-26. El entrenador del Recoletas, David Pisonero, volvió a tirar de recursos tácticos, exprimió al máximo su mermada rotación y las alternativas defensivas le dieron oxígeno. Y es que las cosas ya comenzaron bien al poder contar con el lateral derecho Miguel Martínez, a pesar de su esguince de tobillo, que finalmente no solo pudo actuar, si no que fue el mejor goleador del cuadro pucelano con 5 tantos.

Lo cierto es que el partido comenzó con ventaja local, pero poco después la escuadra pucelana le daba la vuelta para ponerse por delante 2-3 a los 9 minutos, con un tanto de Miguel Camino. A partir de ahí el choque se mantuvo igualado hasta el minuto 22, en el que el marcador señalaba un 8-7 favorable a los locales. Pero desde la exclusión de Miguel Martínez, el Recoletas encajó un 3-0 de parcial en 3 minutos que le descolocó y puso a los de Lorenzo Ruiz con cuatro tantos de renta. Aunque el cuadro visitante logró reaccionar para taponar la brecha, apenas pudo reducir la distancia al descanso 13-10, gracias al último gol de Arthur Patrianova.

Cambio de mentalidad

En el inicio del segundo periodo, se mantenía la intensidad y el Iberoquinoa su ventaja con los goles del lateral Lucas Grandi. No obstante, Borja Méndez y Paolo Roki acercaron al Recoletas, 16-15 min.38, que se agarraba con fe, mejoría de cara al gol y sacrificio al partido, manteniéndose cerca de su rival hasta el min.45. Aún así, los tantos del extremo Moreno y el veterano pivote internacional Rafa Baena distanciaban de nuevo de tres a los andaluces, que no querían perder esta ocasión de oro de sumar y romper una racha negativa de cinco derrotas consecutivas.

Fiel a su estilo batallador Recoletas no se iba a rendir y los vallisoletanos empataban el encuentro, 20-20, min.48, obligando al tiempo muerto del equipo local. Con César Pérez respondiendo en portería, Miguel Martínez daba ventaja a los castellanos tras muchos minutos, 20-21, y su diferencia se ampliaba con un demoledor parcial de 0-6 hasta el 20-23, min.53.

Pero como no podía ser de otra manera, el final del choque fue de extrema emoción, Moreno y Grandi pusieron al BM Iberoquinoa Antequera a un gol, 23-24 con 4 minutos por jugar, pero el extremo Dani Pérez certificó el triunfo de un Recoletas en inferioridad por la exclusión de Miguel Camino, anotando una diana providencial ya dentro del último minuto de juego.

Ficha técnica

BM Iberoquinoa Antequera (24): Francisco Alarcón (portero, 8 paradas), Ignacio Del Castillo (1), Daniel Podadera (-), Luis Castro (-), Lucas Grandi (5), Franco Daniel Gavidia (-), Fernando Moreno (2) - 7 inicial – Diego Moyano (portero), Rafael Baena (5), Cristóbal Ortega (-), Juan Antonio Vázquez (8 6p), Jorge Da Silva (-), Lukas Simenas (2), Ángel Pérez de Inestrosa (1), Alejandro Díaz (-).

Recoletas Atlético Valladolid (26): César Pérez (portero, 3 paradas), Borja Méndez (4 1p), Arthur Patrianova (3), Dani Ramos (1), Álvaro Martínez (2), Paolo Roki (3 2p) Dani Pérez (2) - 7 inicial - Manu Garcia (2 1p), Guillermo Fischer (-), Yeray Lamariano (portero), Miguel Camino (3), Robert Rosell (-), Sergio Casares (1), Miguel Martínez (5), Iván Arce (-), Nico García (portero).

Árbitros: Jesús Álvarez Menéndez y José Carlos Friera Cavada. Excluyeron por 2 minutos a Ignacio Del Castillo (11´), Juan Antonio Vázquez (12´), Lucas Grandi (21´) y Pérez de Inestrosa (45´) del BM Iberoquinoa Antequera y a Guillermo Fischer (17´), Miguel Martínez (22´), Álvaro Martínez (41´) y Miguel Camino (58´) del Recoletas Atlético Valladolid.

Parciales cada 5 minutos: 2-0; 2-3; 6-5; 8-7; 10-7; 13-10 -descanso- 15-12; 17-16; 18-17; 20-20; 22-24; 24-26.

