Puente cree que Conrado Íscar ha "entrado en pánico" por fichar al ex de Cs Pablo Yañez

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente ha valorado hoy el fichaje del ex dirigente de Ciudadanos en Castilla y León, Pablo Yañez, por el Partido Popular, a través de su empresa de comunicación, para encargarse de cuidar y potenciar la imagen del presidente del PP en Valladolid, Conrado Íscar.

Aunque Puente, en un principio dijo no querer valorar esa decisión “porque se me ocurren muchas cosas y ninguna buena”, después sí expresó que la llegada del ex de Cs se produce porque “Conrado Íscar ha entrado en pánico y es un poco pronto para ponerse tan nervioso”.

Y cree que cuando se llega a esa situación “se toman decisiones erróneas y esta es difícil de entender”. Porque en opinión del regidor “esta es una persona que no ha dejado buen cartel en ningún sitio por el que ha pasado”. Por todo ello Puente concluyó que “cuando el adversario se equivoca no hay que distraerlo”.

