Compromís pide que se pueda usar el leonés de manera habitual en el Senado

Copromís, en un comunicado remitido a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, ha señalado que "el pleno del senado aprobó ayer, con los votos en contra de las derechas y ultraderecha ( 149 votos a favor, y 105 en contra), ampliar el uso de las lenguas cooficiales en la actividad de la Cámara Alta".

"En la actualidad, el uso de las lenguas cooficiales y propias de Galicia, Euskadi, Navarra Catalunya, País Valenciano y Baleares pueden ser usadas en el debate de mociones y mociones consecuencia de interpelación, o en el uso de preguntas escritas siempre que vengan acompañadas de su traducción en castellano. La función legislativa o de control del Gobierno, hasta el momento, se debía hacer exclusivamente en castellano", han señalado.

Desde el grupo señalan que "con la modificación aprobada ayer, los senadores y senadoras podrán intervenir en los plenos, en las comisiones y en toda la actividad parlamentaria en cualquiera de las lenguas que tengan el carácter de oficiales en alguna Comunidad Autónoma de acuerdo con Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía, y se ampara el normal uso oral y escrito de cualquiera de las lenguas que tengan el carácter de oficiales en alguna Comunidad Autónoma en las siguientes actividades de la Cámara: En todas las intervenciones de las actividades parlamentarias de la Cámara Alta, ya sea en los plenos, las comisiones y otras actividades parlamentarias, en las publicaciones de iniciativas cuando sean presentadas en cualquiera de la lenguas oficiales en alguna Comunidad Autónoma, En la presentación de escritos en el Registro de la Cámara por parte de los senadores y senadoras".

Carles Mulet

El Senador de Compromís, Carles Mulet, que ya ha utilizado anteriormente en esta cámara lenguas como el leonés o el aragonés pidió ayer "ampliar este uso a las lenguas todavía no cooficiales pero si reconocidas oficialmente ( caso delasturiano/leonés, el aragonés, o las lenguas extremeñas entre otras,las cuales fueron citadas explícitamente)".

Mulet ironizó sobre "el discurso alarmista de las derechas" sobre el retroceso del castellano en las comunidades bilingües:" Quiero, en primer lugar, mandar un mensaje de tranquilidad a las extremas derechas que han salido aquí alertando, porque el castellano está lejos de desaparecer. Sepan ustedes que, gracias al chiringuito que le han montado a Toni Cantó, el castellano se va a salvar, gracias a Díaz Ayuso".

Mulet prosiguió con uan defensa de la propia Constitución " Dice la Constitución, esa que ustedes vienen aquí a enarbolar y que, por cierto, la extrema derecha votó en contra, dice esa Constitución, artículo 3, que todas las lenguas −todas las lenguas− españolas, son patrimonio cultural y todas serán objeto de especial respeto y protección. Por tanto, no hablamos solamente de cooficialidad, hablamos de todas las lenguas españolas, que han de ser especial objeto de respeto y protección. ¿Qué ha hecho al respecto el Estado? No ha hecho nada. En aquellas comunidades autónomas que hemos conseguido la cooficialidad más o menos hemos podido intentar avanzar, a pesar de gente como ustedes, PP y PSOE,, en el respeto y la protección de nuestras lenguas cooficiales, pero hay lenguas españolas que todavía no son cooficiales. Hay algunas que tienen reconocimiento oficial, no son cooficiales, y hay otras que ni directamente tienen ese reconocimiento, y hay lenguas en España que, según la Constitución deberíamos estar protegiendo, que están a punto de desaparecer. Si desaparece una lengua española, desaparece una parte de España, mal que les pese".

El senador valencianista ahondó en esta idea "Y, por lo tanto, son ustedes los primeros que no quieren cumplir la Constitución a ese respecto. Este Estado que nos ha tocado convivir, esa casa común en la que nos toca convivir, solo será viable si entendemos que es una suma de diferentes lenguas y culturas, que las lenguas son parte indispensable, parte propia de nuestro ser como pueblo diverso. Por ello, una Cámara como esta, más que ningún otro sitio, debe reflejar esa realidad. Aquí representamos todos los territorios, y muchos de ellos tienen lenguas propias, reitero, no únicamente las cooficiales, y tan español es el castellano, mal que les pese, como puede ser el gallego, el euskera, el valenciano,el asturleonés, el aragonés o el extremeño,los hablen millones de personas o lo hablen decenas de personas. Por tanto, cuando se refieren a español, hablen con propiedad, estamos hablando del castellano y de su supremacía, que ustedes ven amenazada. Un Estado que normalice en sus instituciones todas las lenguas del Estado será un Estado que se asemeje más a la realidad de los pueblos que lo componen."

Mulet mostró el apoyo a la reforma del reglamento pero pidió ir más allá " no solamente las cooficiales, también las reconocidas oficialmente, no solamente en el Senado, ojalá también se pudiera hacer en el Congreso y en toda la Administración".

El senador de Compromís rebatió "los argumentos falaces de las derechas sobre un presumible incremento del gasto, el cual no existiría en buena parte puesto que a las personas traductoras se les paga por estar presentes durante todo el pleno, intervengan o no, y acabaría cobrando lo mismo si la presencia de lenguas se ampliease a más puntos del orden del día, se quejan de que esto tendrá un coste, más coste tiene aguantar grupos parlamentarios de extrema derecha, tanto aquí como en el Congreso, que atentan directamente contra los valores constitucionales; más caro nos sale eso y más peligroso es eso, seguramente, que el que se pueda hablar en todas las lenguas españolas en esta Cámara".

"Estamos todavía muy lejos",- prosiguió- "y más después de ver ciertas intervenciones, pero este Estado solamente va a ser viable si todos los territorios, todas las culturas y todas las lenguas somos iguales y nadie quiere ser más que nadie. Hay gente -ya lo hemos visto- a la que le molesta que se hable, que se debata, que se interpele, que se legisle en esta Cámara en un idioma que no sea el castellano, en un idioma que puede ser cooficial o reconocido oficialmente. Esa gente a la que le molesta que se legisle en otro idioma que no es el suyo seguramente es la misma a la que le molesta que se hablen, que se debatan, que se interpelen y que se legislen en esta Cámara aquellas políticas que no son las suyas. Eso tiene un nombre y ustedes lo saben bien porque lo llevan en el ADN".

Mulet ha valorado que "la mejor manera de permitir la presencia de las lenguas propias de comunidades como Aragón, Asturias, Cantabria, Región Leonesa, Extremadura, Ceuta o Melilla, ahora no presentes en las Cortes Generales, sería avanzar en su cooficialidad aunque no sea en toda la CCAA pero en una cámara territorial, tocaría permitir ya el uso de todas las lenguas, para cumplir asi con el mandato de la propia Constitución".

