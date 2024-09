Gamarra ve "desunión" entre los que apoyan a Sánchez y vaticina el "funeral" del PSOE

Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, ha asegurado en la mañana de este sábado, 7 de septiembre, que el Comité Federal del PSOE escenifica “la desunión del sanchismo” en lo que es la “antesala del Congreso Extraordinario” de la formación que “va a ser el funeral del socialismo”, ha defendido.

Así se ha expresado la “popular” en una comparecencia pública con motivo de su visita a la sede del PP en Soria. Además, antes del cónclave que los socialistas tendrán en el mes de noviembre, ha asegurado que, si aún no lo tienen, les ofrece un slogan: “El silencio de los corderos”, porque se trata de un congreso convocado para “eliminar cualquier resquicio de crítica”.

Cuca Gamarra ha acusado a Pedro Sánchez de “no haber sido capaz de justificar ante su Comité Federal” ni de “dar ninguna explicación” sobre el “acuerdo indecente” de financiación para Cataluña suscrito con ERC.

Resaltó que mientras el PSOE se hace “el harakiri” y se encamina a un congreso “en el que va a firmar su acta de defunción”, el PP ha vuelto a dejar claro a los españoles que está “unido” y que es la “esperanza” para los españoles que quieren un modelo de financiación común para un país cohesionado y sin desigualdades territoriales.

Asimismo, insistió en que el próximo congreso del PSOE va a ser el de la desaparición del socialismo como se conocía hasta ahora, para “mutar en sanchismo” y el PSOE “pasará a ser el PSC de Sánchez e Illa, el de la amnistía, el cuponazo separatista y la división cultural que es la inmersión lingüística”.

Gamarra recriminó al Gobierno y al PSOE que en los últimos días haya equiparado la “financiación singular” que ha acordado con ERC con las bonificaciones fiscales establecidas para Cuenca, Soria y Teruel por sus dificultades de despoblación.

A su juicio, es una comparación “malintencionada” porque son acuerdos amparados por la Comisión Europea y la Constitución para proteger a territorios vulnerables como estos. Esa equiparación “es una falsedad y una absoluta indecencia”, agregó Gamarra, porque atenta contra ciudadanos como los agricultores de Soria, “que usan tractores y no lamborghinis”.

Serrano no cejará en la “difícil tarea” de que el Gobierno abra la mano para aplicar al máximo las ayudas de funcionamiento

El presidente del Partido Popular en Soria, Benito Serrano, sacó hoy pecho de la “ importancia” del PP en la provincia, un partido que va a trabajar para conseguir la “difícil tarea” de que el Gobierno abra la mano y permita a Soria, Cuenca y Teruel, aplicar el máximo de las deducciones concedidas por la Unión Europea. Recordó que en este empeño lleva tiempo trabajando, como se demostró en la presentación de una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados para la adopción efectiva e inmediata de las ayudas de finalidad regional para estas tres provincias.

También, recordó, en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico aprobó en el pasado mes de febrero una proposición no de ley para elevar las ayudas de funcionamiento, una propuesta que salió adelante con los votos del Partido Popular y los votos de Sumar y,” desgraciadamente con la oposición, en este caso con la abstención del Partido Socialista, también de algún soriano del Partido Socialista, que cuando era presidente de la Diputación nos hablaba de otras cosas”.

Serrano denunció, en este punto, las declaraciones de la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña , y de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, cuando han comparado estas ayudas “con los privilegios que quieren dar con la financiación a Cataluña simplemente por otro puñado de votos”, con el fin de que gobierne Salvador Illa y “seguir manteniendo en Moncloa a Pedro Sánchez”. Es más, lamentó que suponen olvidarse de Soria hasta para lo malo. “Es un insulto a todos los que llevamos peleando por que esta tierra revierta esta situación y esta situación es muy difícil de revertir si no tenemos ayudas externas, ayudas de un compromiso como el que hizo nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo en Teruel”, donde dijo que aplicará las ayudas cuando sea presidente del Gobierno.

El líder de los populares insistió en lo que reitera muchas veces, que no le gusta que Soria forme parte “de eso que llaman la España vaciada”. “No me gusta, simplemente lo digo porque Soria es una tierra llena de oportunidades, es una tierra llena de compromisos, es una tierra llena de potencialidades que las tenemos que explotar. Y cuando a mí me hablan de vaciado, me hablan de algo peyorativo”. “Tenemos muchas cosas en positivo que solamente tenemos que trabajar entre todos, entre los que nos creemos que esto es positivo y que aquí tenemos oportunidades”, aunque algunos, como el PSOE, “se empeñen en impedir favoreciendo a otros territorios. “No estamos pidiendo ningún privilegio”, sentenció.