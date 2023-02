Ángel Ceña (Soria Ya): "Hace un año los sorianos dieron un puñetazo encima de la mesa para ser decisivos"

Soria Ya fue la gran sorpresa de la noche electoral del 13 de febrero de 2022. La formación, con 21 años de activismo ciudadano a sus espaldas, se convirtió en la fuerza más votada en la provincia soriana, con un 42,57% de los sufragios, logrando tres procuradores de los cinco en liza. Además, logró una amplia mayoría absoluta en Soria capital, con más del 50% de los votos, y fue primera fuerza política en otros importantes municipios de la provincia como El Burgo de Osma y Almazán.

Un año después, el procurador del partido Ángel Ceña hace balance de aquella "emotiva" noche electoral tras una "dura" campaña en la que la formación se recorrió cada rincón de la provincia, y de casi once meses en las Cortes defendiendo sus postulados y tratando de llevar las problemáticas de la provincia de Soria a los debates de una Cámara repleta, a su juicio, de "crispación e insultos".

Pregunta.- Un año después, ¿cómo recuerda la campaña y la noche electoral del 13-F? ¿se esperaban ese resultado?

Respuesta.- La campaña y la noche electoral las recuerdo con mucha emoción. Fueron momentos muy emotivos desde el inicio de la campaña, que la hicimos en un pueblo de 49 habitantes, con ocho grados bajo cero, y estaba toda la gente en la calle. La campaña fue muy dura porque hicimos muchísimos kilómetros, pero también muy divertida, y en la noche electoral nosotros sabíamos que era muy difícil conseguir el tercer procurador y, sin embargo, se logró. Superamos los votos de PP y PSOE juntos.

El análisis que hago un año después es que hace un año los sorianos dieron un puñetazo encima de la mesa para lograr ser decisivos, para decir que lo que estaba hasta ese momento no servía, que los proyectos para la provincia se quedaban atascados y que hacía falta un cambio.

P.- Soria Ya lleva 22 años de actividad como plataforma, echando la vista atrás, ¿cree que fue un acierto pasar a la arena política?

R.- Si, sin duda. Durante los 21 años que estuvimos como movimiento social nos recibían, hablaban con nosotros, pero no pasaban de las palabras y las palmaditas en la espalda. La idea de presentarnos era seguir con las mismas reivindicaciones pero a otro nivel, desde dentro, y hemos logrado ser decisivos para lograr nuestros objetivos.

"Tomamos las decisiones en Soria y para Soria" Ángel Ceña

Las decisiones que toman los políticos de Soria de partidos nacionales en las Cortes o en Congreso y Senado vienen marcadas por las políticas piramidales desde sus partidos, normalmente desde Madrid. Nuestro partido, en cambio, toma las decisiones en Soria y para Soria.

P.- ¿Qué fue lo que más le sorprendió cuando llegó a las Cortes?

R.- La ciudadanía tiene una idea muy negativa de la política y estando dentro puede llegar a ser peor de lo que los ciudadanos piensan. Hay muchos intereses, una aparente cordialidad que es solo aparente, y hay mucha hostilidad. También es cierto que yo he llegado a las Cortes en un momento en el que hay conflictos a diario.

P.- ¿Considera entonces que es real la afirmación de que el ambiente de las Cortes está especialmente crispado durante esta legislatura?

R.- Las Cortes están muy crispadas y los insultos son constantes, lo cual me parece una falta de respeto total. Son insultos, además, absolutamente programados. El día que García-Gallardo llamó a Sánchez "jefe de una banda criminal" lo tenía escrito en un papel, no fue un calentón, y el sabía que diciendo eso iba a salir en los telediarios nacionales, que es lo que pretende. Y el PSOE aprovechó también las circunstancias.

"Las Cortes están muy crispadas y los insultos son constantes" Ángel Ceña

Son conflictos de cara a la galería, que buscan titulares de prensa, y hay muchos intereses en clave nacional de cara a las municipales y las generales, para fidelizar a sus votantes o para incluso captar nuevos.

P.- ¿De qué iniciativas está más orgulloso de las que ha llevado Soria Ya al pleno durante este año?

R.- De la que más orgulloso estoy es de una Proposición No de Ley (PNL) que presentamos para que las Cortes apoyaran la fiscalidad diferenciada para las empresas de Soria, que se aprobó por unanimidad. Esto es algo muy significativo en unas Cortes tan enfrentadas y con conflictos constantes y para mí fue uno de los días más satisfactorios porque toda la sociedad de Castilla y León, representada por los 81 procuradores, apoyó que estas ayudas llegaran a Soria.

P.- En relación a las ayudas al funcionamiento, Soria Ya se ha mostrado disconforme con las ofrecidas por el Gobierno, ¿cuáles son sus principales exigencias?

R.- Lo que ha llegado es muy inferior a lo que se prometió y a lo que permite la Comisión Europea. Se permite una ayuda del 20% de los costes laborales y lo que ofrecen son 230 euros al año para un trabajador medio soriano. Son unas cantidades cercanas al 5% de la potencialidad de la ayuda.

"Miles de trabajadores se han quedado fuera de las ayudas al funcionamiento" Ángel Ceña

Además, prometieron que serían retroactivas desde el 1 de enero de 2022 pero no lo han sido, se aplican solo desde el inicio de 2023. Se ha dejado fuera a los autónomos y a los trabajadores del régimen especial agrario y empleados del hogar. Son miles de trabajadores que se han quedado fuera de estas ayudas y ha habido mucha improvisación.

P.- ¿Cuáles son las principales iniciativas que tiene en mente impulsar Soria Ya en los próximos meses?

R.- Vamos a seguir en la misma línea. Nos vamos a centrar en los principales problemas que sufren los sorianos, que son la asistencia sanitaria, las infraestructuras viarias –que tienen inversiones muy escasas y son un auténtico desastre–, y en la conectividad, que hoy por hoy es fundamental. También el transporte público de viajeros, que se presta con bastante deficiencia en el mundo rural.

P.- En relación a la ansiada Autovía del Duero, el Gobierno ha asegurado que es "una prioridad" y ha presumido de los tramos que ha impulsado, ¿están conformes con la acción del Ejecutivo?

R.- En absoluto. Son 206 kilómetros de los que ahora probablemente estén en uso 70 y solo hay una previsión de finalización entre El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz, que son ocho kilómetros. Llevamos 30 años para hacer esta infraestructura mientras el túnel del Canal de la Mancha se hizo en seis años. Parece una broma.

"La agilidad con la A-11 no la veo por ninguna parte" Ángel Ceña

Siempre nos dicen que fue por la crisis de 2008 pero ha habido muchas infraestructuras que con la crisis salieron adelante y la que se paró fue esta. Recientemente se ha abierto un tramo, conocido como de El Temeroso, que tenía dos años y medio de ejecución prevista y han tardado 13 años en hacerlo. La agilidad no la veo por ninguna parte.

P.- El trato de el Gobierno de PP y Vox hacia la provincia de Soria, ¿considera que es mejor o peor que el que daba el anterior Ejecutivo de PP y Ciudadanos?

R.- Igual, no ha habido cambios. Si que hay promesas e iniciativas pero que, por ahora, se quedan en eso. Por ejemplo, van a invertir 2 millones y medio en un centro de formación profesional que está en frente de mi casa y la parcela está llena de cardos, no ha empezado ninguna obra. En Soria hemos visto muchos anuncios, promesas y notas de prensa pero lo que queremos es verlas funcionar, ver una excavadora. Por ahora, todo son iniciativas y promesas incumplidas.

P.- Y, en general, ¿cuál es su balance de este año de Gobierno de PP y Vox en la Comunidad?

R.- PP y Vox votan siempre juntos, hasta cuando se equivocan como con la Ley de Medidas, por lo que no veo debilidad en el Gobierno. Pero también creo que hay dos Gobiernos: uno encabezado por Mañueco y otro por García-Gallardo, cada uno con sus consejerías. Y esos dos Gobiernos no se comunican entre ellos, son absolutamente compartimentos estancos. En el Consejo de Gobierno no sé de que temas tratarán pero en el funcionamiento real hay dos Gobiernos, cada uno con su ideología. Esto tiene muchos efectos negativos para la ciudadanía.

"En Castilla y León hay dos Gobiernos que no se comunican entre ellos" Ángel Ceña

P.- En las elecciones autonomicas de hace un año fueron el partido más votado en Soria capital, ¿por qué han decidido no presentarse a las municipales?

R.- Nuestro movimiento social surgió para solicitar inversiones y para reivindicar acciones y proyectos a los Gobiernos nacionales y autonómicos, nunca nos planteamos entrar en la administración local. Entendemos que los que más tienen que aportar en la lucha contra la despoblación son los Gobiernos nacional y autonómico y esa herencia de movimiento social nos hizo tomar esta decisión.

Además, nosotros tenemos un proyecto provincial y solo tendríamos estructura para presentarnos en la capital. Estamos naciendo y no hemos abierto aún el proceso de afiliación a nuestro partido, y no queremos poner paracaidistas. Hay que buscar candidatos que representen lo que nosotros pensamos y ese es el motivo principal. Hubo una profunda reflexión y debate en el seno de Soria Ya para tomar esta decisión.

P.- Recientemente se conformaron como partido político, ¿qué les llevó a tomar esa decisión y cuáles son los siguientes pasos que tienen en mente en ese sentido?

R.- Este sistema electoral y de trabajo no está pensado para las agrupaciones de electores. El coste administrativo, el coste de recogida de firmas, económico y de esfuerzo, es muy superior. Entonces decidimos dar el paso para crear un partido, hicimos unos estatutos y celebramos el Congreso constituyente, nombrando los cargos.

Ahora vamos a abrir una afiliación general para que la gente pueda formar parte del partido y trabajar con nosotros.

P.- En diciembre previsiblemente llegarán las generales, ¿confía Soria Ya en logar diputado?

R.- Yo soy todavía más optimista. De acuerdo con los resultados de las elecciones autonómicas, con unos 1.000 votos más, tendríamos el segundo diputado. Yo confío en que logremos uno o dos diputados y dos o tres senadores.

"No tenemos preferencia de pactos, nos reuniríamos con quien hiciera falta" Ángel Ceña

P.- Si logran representación en el Congreso, ¿tendrían alguna preferencia de pactos? ¿cuáles serían sus exigencias?

R.- Formamos parte de una federación de partidos con otras formaciones de la España Vaciada y yo creo que podremos formar un grupo parlamentario en el Congreso de Diputados. No tenemos ninguna preferencia de pactos, nos reuniríamos con quien hiciera falta y escucharíamos las propuestas para Soria, todo con luz y taquígrafos, para ver lo que cada uno comparte de nuestras reivindicaciones y decidir si es posible ese apoyo. Ojalá se den esas circunstancias.

