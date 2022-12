La sociedad está destaurinizada

Por la calle del Collado, cuando por San Juan suena la trompetería, anoche en uno de sus emblemáticos edificios, donde en su interior la imagen de Gerardo Diego ejerce de vigía en el frontal del salón de su nombre, en el Casino de Soria por excelencia, clamó la voz del aficionado taurino para el aficionado taurino, desde esa aureola de pluma independiente y honesta, de quien “no se casa con nadie”. Ello, claro, a partir de la trasmisión verbal en subjetividad que todo orador subido al púlpito maneja, porque en el auditorio no hay tiempo de contrastes. Cuestión de credos en el instante.

Y, a priori, no hay por qué dudar, salvo que quien dude quiera zambullirse en la investigación. Aquí, no aconsejo el caso …

Muchos fueron, y sabrosos, los titulares que la impronta de Acevedo dibujó en lo volátil del ocupado espacio cultural, que, por instantes efímeros, un profuso grupo de diletantes taurinos tomamos en propiedad.

Para abrir boca se refirió a su blog Cuadernos de Tauromaquia, al que Juanjo Hernández aludió en su exposición de presentación a lo que Acevedo contestó que realmente, aunque dice (refiriéndose a Juanjo) que yo me atreví a tener una página web por suscripción, realmente fue porque estuve forzado por las circunstancias, porque como nadie, ningún medio quería contar conmigo tuve yo que… soy tan bueno, según él, que no trabajo en ningún sitio.

He estado en muchos sitios, y la verdad es que, ciertamente, no me han echado de ninguno, o sea, me he ido yo de todos, absolutamente de todos; seguramente algunos cinco minutos antes de que me echaran, pero, el caso es que he sido yo el que me he ido. El último fue Toreteate; duré dos meses y medio.

Y de ahí también cortó él, porque, según siguió refiriendo tuvo que hacerlo ante la negativa de la dirección del portal a volver a subir una crónica, concretamente sobre Roca Rey, que le habían quitado de circulación; más luego otra sobre rejones, el día de la Alternativa de Guillermo Hermoso de Mendoza. En fin, este tema aquí lo dejo, aunque dio para más.

Ya metido en harina, aunque por pasajes el orador dudara y se mordiera la lengua, porque todo, todo, no se puede contar en público, me fijo en, por ejemplo, que para él hoy por hoy sólo se pueden tildar de figuras el toreo a Morante de la Puebla, El Juli y Roca Rey … Los demás toreros están condicionados, dijo, por las decisiones que tomen en los despachos.

Sin alcanzar ese nivel, aunque con vitola sobresaliente, pero que le han decepcionado este año porque esperaba más de ellos, citó los casos de Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Salieron también a relucir los nombres de Manzanares, Talavante y Castella, en su vuelta a los ruedos en 2023 …

En cuanto a los novilleros, he visto un plantel de novilleros buenísimo. Le han gustado Marcos Linares, Sergio Rodríguez, el hijo de Manuel Caballero y un novillero que, para Álvaro, es el de más futuro de todos, porque le ve mucho valor, temple, mucho mando y muy capaz, que es Jorge Martínez.

Para el conferenciante, el principal problema de la Fiesta es que hay mucho poder en pocas manos y además mucha aglutinación de funciones. Es decir, el empresario que tiene que contratar a los toreros y tiene que negociar con el representante de los toreros, resulta que es el mismo que el representante. Entonces, el toreo está en manos de unos pocos y eso ¿qué genera?, que los intereses de los taurinos se antepongan a los intereses del público.

Si todos los toreros fueran por libre, esto se arreglaba, dijo. Pero, no se atreven porque el tirón que tienen es relativo. Es relativo por su culpa, en parte, pero también por la destaurinización de la sociedad. Un torero que ha hecho una temporada fantástica ha sido Daniel Luque, pero está acusado de no llevar gente a las plazas y las figuras no lo quieren ni ver a su lado. Fue el único torero capaz de aguantarle el tirón a Roca Rey… Molesta, porque triunfa mucho, porque es un grandísimo torero.

Referente al rejoneo lo ve de capa caída, muy en cuesta abajo. A fuerza de evitar la competencia entre los mejores y de quitar del medio al mejor rejoneador, con mucha diferencia con el resto, que es Diego Ventura. El rejoneo está moribundo.

Sigue los temas que te interesan