Soria Ya exige a Teresa Ribera "que se implanten ya las ayudas al funcionamiento"

El diputado y los senadores de la agrupación de electores Teruel Existe, Tomás Guitarte, Joaquín Egea y Beatriz Martín, junto a los tres procuradores de Soria ¡YA! en las Cortes regionales, Ángel Ceña, Vanessa García y Antonio Palomar, han mantenido una reunión con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España, Teresa Ribera, y con el Secretario General para el Reto Demográfico, Francesc Boya, acerca de la aplicación de las ayudas al funcionamiento a empresas en zonas despobladas.

A comienzos del mes de junio, ambas formaciones solicitaron por carta a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, una reunión para demandar información sobre los planes del Gobierno para ponerlas en marcha, “si existe voluntad real de aplicarlas y cuándo”, así como conocer el calendario y mecanismos de aplicación. Además, ofrecieron su colaboración con la intención de agilizar su aplicación al ser conocedores de la realidad de estos territorios. La ministra de Hacienda

trasladó la solicitud a la vicepresidenta Teresa Ribera.

En la reunión, han pedido a la vicepresidenta Ribera la aprobación de un Real Decreto Ley por parte del Consejo de Ministros que regule la aplicación inmediata de las ayudas al funcionamiento, fórmula que está utilizando el Gobierno para aplicar las medidas urgentes, ya que “es necesario un Real Decreto Ley para que el Gobierno las implante directamente y de manera inmediata”.

Teruel Existe y Soria ¡YA! le han recordado todos los pasos decisivos que se han dado y que allanan el camino para su inmediata aplicación, comenzando por la aclaración de la Unión Europea que permite su ejecución, hace más de un año, la disposición adicional específica (123) y su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 tras la negociación con Teruel Existe. Por último, se aprobó hace dos semanas en el debate del estado de la Nación celebrado en el Congreso por mayoría contundente la propuesta de resolución presentada por Teruel Existe instando al Gobierno

a su aplicación inmediata.

Desde ambas agrupaciones electorales han insistido en que “es la medida fundamental para poder revertir la crisis demográfica y de desarrollo en las tres provincias más despobladas de España”, recordando que en otras zonas de Europa esta medida ha logrado los objetivos marcados. En el transcurso de la reunión, han remarcado que “la vía más rápida para llevarlo a cabo, como proponen los agentes sociales, es aplicar bonificaciones por los costes laborales, mejor que desarrollar líneas de subvenciones, puesto que así se fomentarán directamente el mantenimiento y creación de empleo”.

Explican que estas ayudas al funcionamiento de las empresas, además de fortalecer el desarrollo, atraer empresas y generar puestos de trabajo, también conseguirán

mejorar las condiciones de empleo y la subida de los salarios, “un tema prioritario para atraer población en las provincias donde los convenios laborales son de los más bajos de España”. Los responsables del Ministerio han aducido que todavía tienen que cerrar el marco operativo para su aplicación, estudiando todos los factores que intervienen y con modificaciones de varios decretos de Hacienda para hacerlo posible. Han detallado que se van a aplicar otro tipo de ayudas, las de la inversión, el FEDER (objetivo 5) y también a la innovación territorial y bioeconomía forestal.

Insisten en cerrar un mapa con visión nacional, de todo el país, pensando en todas estas ayudas. También han transmitido que tienen pendiente una reunión con las tres comunidades autónomas implicadas para ver qué rol juegan en estas ayudas.

Soria ¡YA! y Teruel Existe lamentan la falta de determinación por parte del Gobierno para su aplicación inmediata. Han transmitido que “los turolenses y los sorianos están muy cansados de retrasos y no aceptan más excusas, y que la Unión Europea defiende que la despoblación hay que afrontarla con más recursos donde es grave y permanente, sumándole estas ayudas al funcionamiento y al transporte”.

Han incidido en que “tienen la posibilidad de actuar de forma inmediata para luchar contra la despoblación más grave y no es comprensible por qué el Gobierno

no las aplica ya”. Advierten, además, de que si no se implantan de manera inmediata, tienen previsto organizar movilizaciones en las tres provincias el próximo otoño. Denuncian que “la extrema gravedad de la despoblación en sus provincias es consecuencia de la desatención de los diferentes gobiernos”.

También han hecho hincapié al Ministerio que su aplicación, permitida por la Unión Europea, “proporciona a España una ventaja competitiva para atraer proyectos, de la que no dispone ningún otro país del sur de Europa, y España no puede permitirse no aprovecharlo”. Por otro lado, insisten en que las ayudas al funcionamiento apoyarían a todo el tejido productivo y al empleo en estas provincias, “de manera generalizada como lluvia fina con importantes y demostrados efectos sobre la actividad económica y el incremento de la población”.

