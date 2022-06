Soria ¡Ya! denuncia la "falta de voluntad" de la Junta para poner en funcionamiento la variante de Yanguas

Noticias relacionadas Soria Ya apoya el manifiesto de FOES que solicita las ayudas fiscales para la provincia, Cuenca y Teruel

La agrupación de electores Soria ¡Ya! denuncia que la Junta de Castilla y León sigue sin dar un plazo para la puesta en funcionamiento de la variante de Yanguas (Soria) y la carretera que conecta esta localidad soriana con La Rioja, la SO-615. Ante la pregunta de la procuradora de Soria ¡Ya!, Vanesa García, la consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, María González Corral, ha reconocido que aún se está estudiando el proyecto redactado y "no ha sido capaz de dar ninguna fecha para su apertura".

La formación manifiesta que "a pesar de que González Corral ha confirmado que se trata de un itinerario preferente de la red complementaria la Junta, ha informado en las Cortes de que el proyecto se encuentra en fase de supervisión y de que aún faltan la declaración de impacto ambiental, el trámite de información pública, llevar a cabo las expropiaciones, aprobar finalmente el proyecto de construcción, la licitación, adjudicación y formalización del contrato y, por supuesto, la ejecución de las obras. Es decir, no hay prácticamente ningún trámite concluido. Esperemos que el frío de la zona no interrumpa todos estos trámites administrativos".

Este tramo, de tan solo seis kilómetros y tipificado como preferente, fue planificado en 2002 y vuelto a planificar en 2009. "Sin conocer la causa de los retrasos, se volvieron a licitar los proyectos en mayo de 2020 y, ante un nuevo retraso, no se adjudicaron los contratos hasta marzo de 2021. De nuevo, tras meses de retraso, en febrero de este mismo año volvieron a presentarse los proyectos".

"Esto significa que los sorianos llevan veinte años esperando la modernización de un tramo de carretera de tan solo seis kilómetros que conecta la provincia con La Rioja. Un tramo que ya estaba incluido para su ejecución en el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007, una inclusión que no permitió avanzar nada en la práctica, tal y como ha señalado la procuradora García Macarrón en su intervención de esta tarde en las Cortes. Tampoco parece haber servido de nada, al menos hasta el momento, su inclusión de nuevo en el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008 – 2020. Hablamos de planes que la propia Junta de Castilla y León ha denominado como herramienta principal para programar sus actuaciones en la Comunidad", señalan.

"No solo no se da un plazo de finalización de la estructura, sino que este plazo no se prevé ni a corto ni a medio plazo". La agrupación de electores denuncia, por tanto, que esta situación "no es una falta de programación, sino una clara falta de voluntad política".

Fiscalidad

Por otro lado, el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha demandado en las Cortes una mejora en la fiscalidad de las zonas rurales dentro del ámbito competencial de la Junta de Castilla y León. Ante la pregunta realizada, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, "no ha aportado ninguna novedad en esta materia y no ha aceptado ninguna de las sugerencias realizadas por Soria ¡Ya! Entre las propuestas se encontraban el incremento de bonificaciones por hijo o la flexibilización de la deducción de la parte autonómica del IRPF por adquisición de vivienda en el mundo rural".

Para la formación, "llama la atención del doble rasero de la Junta en esta materia teniendo en cuenta que mientras rechaza estas propuestas demanda al Estado una fiscalidad diferenciada para el mundo rural".

