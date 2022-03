15 años de una promesa: Soria lucha por su unidad de radioterapia y evitar viajes de 300 kilómetros

La hemeroteca se ha convertido en el peor enemigo de los políticos. Y más aún si vas prometiendo algo tan serio como una unidad de radioterapia que nunca llega. En 2007, el entonces presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, lo anunció. 15 años y 6 días después todo sigue igual. Ante esto, una cuenta de Twitter lleva ya un año recordando esta promesa, “y así seguiremos hasta que lo logremos”, afirma Toño Palomar, portavoz de la plataforma Soria ¡YA!.

Han pasado 5483 días desde que se prometió la Unidad de Radioterapia en Soria @alferma1 @jcyl @Salud_JCYL



15 años y 4 días incumpliendo promesas pic.twitter.com/OEDPqvm5gb — Días sin Unidad de Radioterapia en Soria (@SinRadioterapia) March 1, 2022

Una de las reivindicaciones históricas que se hace desde Soria, una promesa que se remonta al año 2007. Ante esta situación, el 4 de febrero de 2021, en el Día Mundial contra el Cáncer, Soria ¡YA! creó una cuenta que permitía a los usuarios de Twitter recordar diariamente a nuestros políticos los retrasos en la promesa de dotar a la provincia con una unidad de radioterapia en la provincia. Ya son más de 15 años desde que se prometió, y sigue sin ser una realidad. Por esa promesa incumplida, son cientos de miles los kilómetros que han tenido que realizar los pacientes de la provincia de Soria.

Así, son muchos los sorianos tienen que desplazarse casi 300 kilómetros hasta Burgos, y en ocasiones a Logroño, (ida y vuelta) para poder acceder a este tratamiento clave en la lucha contra el cáncer. “Es algo inhumano. Un viaje de casi tres horas para 15 minutos de radioterapia”, afirma Palomar, que sabe de lo que habla pues es conductor de transporte sanitario. “Dicen que por ratio de población no nos pertenece, pero creo que con temas de salud no se juega y todos somos iguales”. Un viaje que se convierte en una pesadilla para los pacientes. “Son muchos kilómetros por carreteras nacionales, con baches, mal asfaltadas y donde se cruzan animales”, recuerda Toño Palomar, que cree que es la “imagen perfecta” dl abandono que sufre Soria por parte de todos los políticos.

Desde Soria ¡YA¡, y tras las elecciones del pasado 13-F, con representación en las Cortes, intentarán que por fin se cumpla. “Es algo que hemos reclamado desde el primer momento que nos hemos sentado a negociar y queremos reclamar a la Junta de Castilla y León para que cumpla una promesa y acelere la implantación de la unidad de radioterapia, proyectada desde hace años”, comenta Palomar.

La unidad satélite, cercana

Ahora, parece que está más cerca que nunca, pero desde Soria Ya no acaban de creérselo. La Junta aprobó hace escasas semanas la implantación de una unidad satélite de radioterapia en el hospital Santa Bárbara con una inversión de 4 millones de euros para comenzar la construcción del búnker de esta unidad. Eso sí, esta terapia no llegará a la provincia hasta dentro, por lo menos, de 4 años; pero la idea es que no todos los pacientes oncológicos tengan que seguir saliendo fuera de Soria para tratarse. La intención de la Junta es que mientras se construye la unidad satélite, algunos pacientes podrán recibir radioterapia intraoperatoria en el hospital Santa Bárbara. “Esta nueva terapia llegará a Soria en cuanto pasen las elecciones y de la forma más inmediata posible", afirmó la candidata del PP de Soria al Congreso, Rocío Lucas, el pasado 9 de febrero.

Siguiendo esta nueva línea de recordatorios a nuestros políticos, se ha creado en este mes de marzo una segunda cuenta para hacer seguimiento de otra reivindicación histórica, la de la construcción de la Autovía A11. “Pero eso da para otro artículo”, señala el portavoz de la plataforma soriana.

Sigue los temas que te interesan