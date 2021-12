La provincia de Soria sale a la calle para exigir "una Sanidad digna y de calidad"

A través de esta serie de concentraciones, celebradas hoy, sábado 18 de diciembre, la plataforma Soria ¡YA! ha denunciado la delicada situación que atraviesa el sistema de salud en Soria, reclamando una sanidad pública digna. Estas concentraciones se han desarrollado frente a la Delegación Territorial de la Junta en Soria, y en los centros de salud y consultorios de la provincia.

La convocatoria ha tenido "un éxito rotundo, ya que miles de sorianos han salido a las calles de sus localidades en defensa de una sanidad pública de calidad, también en el medio rural", aseguran desde la plataforma.

El objetivo de estas concentraciones era exigir una solución a la delicada situación del sistema sanitario en nuestra provincia. En el manifiesto leído, han reclamado que se cubriesen las vacantes existentes en múltiples especialidades médicas y que se redujesen de forma significativa las listas de espera quirúrgicas. También que se frenen a las externalizaciones y a los traslados de pacientes a otras provincias y/o comunidades, y que se dote a los centros de salud y consultorios de Soria (tanto en la ciudad, como en el resto de la provincia) de los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar el derecho de los sorianos y de las sorianas a recibir una atención sanitaria digna.

La crisis del COVID "no puede servir de excusa"

Soria ¡YA! insiste en su petición a las administraciones, recordando que la crisis de la Covid-19 no puede servir de excusa para reformas que recortan todavía más los servicios públicos, fundamentales para el mantenimiento de población en el medio rural. Por eso, se ha exigido que se atienda las especificidades de territorios como Soria.

Cerca de X personas han salido a la calle, secundando la convocatoria de Soria ¡YA!, para denunciar las carencias de la sanidad soriana. Una situación insostenible, más en los tiempos que vivimos, que se ha ido agravando con el paso de los años debido a varios factores:

● Falta de especialistas como oncólogos, radiólogos o cardiólogos, por citar algunos.

● Listas de espera que no paran de crecer, muy superiores a la media de la comunidad. En Soria, el tiempo medio de espera para primeras consultas es de 231 días. En Castilla y León, el tiempo medio de espera se reduce a 71 días. También en la demora en técnicas diagnósticas Soria obtiene una media superior al resto de la comunidad (110 días de media en Soria, frente a 74 en Castilla y León).

● Falta de profesionales en determinadas zonas básicas de salud: un ejemplo es la ausencia significativa de pediatras en la zona de Ágreda-Ólvega. Algo que se ha visto agravado con la jubilación de una decena de médicos en 2021.

● Inoperatividad del servicio con cita previa ya que, en muchas ocasiones, no hay cobertura telefónica para solicitar dicha cita. Es evidente que la teleasistencia es un sinsentido una provincia con tales carencias en telecomunicaciones e infraestructuras, con una población envejecida sin acceso a las nuevas tecnologías

● Incumplimiento de plazos en la instalación de la unidad de radioterapia, prometida en febrero de 2007 y todavía sin actividad, lo que provoca el traslado de pacientes a otras provincias por carreteras bastante peligrosas.

● Ausencia de novedades en la unidad de ictus, que debería estar en marcha a finales de 2019 tras la aprobación de una PNL en noviembre de 2018.

● Sin noticias de la reapertura de la farmacia de Villar del Río, que debería, según declaraciones del diputado Tomás Cabezón el 17 de agosto de 2020, estar operativa en unos meses. Ha pasado más de un año sin que haya novedades al respecto a pesar de ser una demanda de los vecinos de la zona.

● Un solo servicio de UVI móvil, y sin novedades de la ambulancia para la ZBS de San Pedro Manrique, solicitada por la Mancomunidad de Tierras Altas. En el primer caso, una demanda que hace unas semanas urgieron desde el Área de ictus del hospital de Santa Bárbara ante la ausencia de la comprometida Unidad de ictus. Un servicio básico para la plataforma ciudadana ya que una sola UVI móvil no puede dar servicio en una provincia de la extensión de Soria.

Desde la plataforma ciudadana además de pedir soluciones inmediatas y reales, no solo de palabra, a la situación sanitaria de la provincia, han querido agradecer a las cerca de x personas presentes en las concentraciones el "haber luchado por el futuro de nuestra provincia, acompañándonos en nuestra reivindicación por una sanidad pública de calidad".

Hoy, las miles de personas que hemos salido a la calle lo hemos vuelto a dejar claro: “la sanidad es un pilar básico y fundamental para el futuro, el desarrollo y el progreso de esta tierra. Necesitamos soluciones ya, porque la espera nos mata. No hay tiempo para más excusas.”

Concentración ante la Delegación de la Junta en Soria

