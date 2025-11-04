Choca contra una vaca con su turismo en la provincia de Segovia: herida una mujer de 45 años
El suceso se ha producido en la A-1, sentido Madrid.
Una mujer de 45 años ha resultado herida en la tarde de este martes, 4 de noviembre, después de atropellar con su turismo a una vaca, como ha informado el Servicio de Emergencias.
El suceso se ha producido a las 20:58 horas de la noche en el kilómetro 99 de la A-1 en sentido Madrid y dentro de la localidad segoviana de Santo Tomé del Puerto.
Han sido avisados la Guardia Civil de Tráfico de Segovia y Emergencias Sanitarias-Sacyl.