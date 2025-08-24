La Diputación de Segovia destina 1,75 millones para contratar a 270 personas en el medio rural

La Diputación de Segovia ha puesto en marcha una nueva edición del Programa de Empleo Provincial, una iniciativa que este año permitirá la contratación de alrededor de 270 personas desempleadas en 208 entidades locales de la provincia.

La medida, gestionada desde el Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, busca dar oxígeno a los municipios más pequeños con mano de obra que refuerce servicios básicos y, al mismo tiempo, ofrecer una oportunidad laboral a quienes más lo necesitan.

El reparto de ayudas llega a 189 ayuntamientos, 13 entidades locales menores y 6 comunidades de villa y tierra, lo que garantiza que el impacto se extienda de manera amplia por el territorio rural segoviano.

Los contratados desarrollarán obras y servicios de interés general y social, desde mejoras en infraestructuras hasta actuaciones sociales que repercuten directamente en el día a día de los vecinos.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 1,75 millones de euros, un 9,3% más que en la edición anterior.

La cuantía de las ayudas varía en función del tamaño de cada municipio y del número de contrataciones, con la posibilidad de que los contratos duren entre 90 y 180 días, a jornada completa o parcial, siempre que esta última supere el 50%.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, subrayó el valor de este programa para el medio rural: “Favorecer el empleo en el medio rural es favorecer la economía de nuestros pueblos. Desde la Diputación creemos firmemente en la importancia de nuestro entorno rural y por ello apostamos decididamente por estas políticas de empleo, que redundan en el beneficio de todos los vecinos de la provincia”.